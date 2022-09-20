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Минобороны примет на вооружение новый пистолет

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Модульный пистолет Лебедева
Модульный пистолет Лебедева.
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Министерство обороны России может принять на вооружение новый пистолет от «Калашникова». Об этом сообщает РИА Новости.

«Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного», — заявил в разговоре с журналистами президент концерна «Калашников» Алан Лушников. По словам Лушникова, ПЛК и его модульная версия уже были приняты на вооружение в другие силовые ведомства — МВД и Росгвардию соответственно.

Руководитель организации отметил, что после подписания контрактов на поставку с МВД и Росгвардией «Калашников» планирует начать поставки этих изделий.

Пистолет Лебедева компактный (ПЛК) разработан под патрон 9х19 миллиметров, модель имеет длину 180 миллиметров и массу 720 граммов. Пистолет оснащен подствольной планкой Пикатинни, которая позволяет установить на оружие фонарь. Вместимость магазина составляет 14 патронов.

МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева в октябре 2021 года. Оружие заменило морально устаревший пистолет Макарова, который ведомство использовало более 70 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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