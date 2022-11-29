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ТАСС

Экс-главком ОВС НАТО заявил, что отказ США от помощи Киеву станет катастрофой для Украины

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Бывший главком ОВС НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Архивное фото
Бывший главком ОВС НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Kevin Hagen

Как сказал Джеймс Ставридис, "если бы республиканцам удалось перекрыть кран помощи, это было бы разрушительно для военных усилий"

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Предложение некоторых представителей Республиканской партии США прекратить поддерживать Киев, если оно будет реализовано, окажет разрушительное воздействие на усилия украинских военных. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью телеканалу MSNBC бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"Если бы республиканцам удалось перекрыть кран помощи, это было бы разрушительно для военных усилий. Я думаю, что это крайне нереалистично, поскольку я изучил позицию Палаты представителей [Конгресса], где по-прежнему имеется значительное большинство республиканцев, которые продолжили бы поддерживать выделение помощи на разумном уровне, не говоря уже о демократах", - отметил он.

"Если отказаться от этого (предоставления помощи - прим. ТАСС) прямо сейчас, то катастрофа неминуема", - добавил Ставридис.

Переизбранный по итогам промежуточных выборов в ноябре лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти ранее пообещал усилить контроль над выделением помощи Киеву в случае победы однопартийцев. Конгрессмен Марджори Тейлор Грин, обещающая Байдену импичмент, в свою очередь заявляла, что Украина при республиканцах "не получит ни пенни". 

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Страны
США
Украина
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NATO
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