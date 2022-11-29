Экс-главком ОВС НАТО заявил, что отказ США от помощи Киеву станет катастрофой для Украины

Как сказал Джеймс Ставридис, "если бы республиканцам удалось перекрыть кран помощи, это было бы разрушительно для военных усилий"

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Предложение некоторых представителей Республиканской партии США прекратить поддерживать Киев, если оно будет реализовано, окажет разрушительное воздействие на усилия украинских военных. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью телеканалу MSNBC бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"Если бы республиканцам удалось перекрыть кран помощи, это было бы разрушительно для военных усилий. Я думаю, что это крайне нереалистично, поскольку я изучил позицию Палаты представителей [Конгресса], где по-прежнему имеется значительное большинство республиканцев, которые продолжили бы поддерживать выделение помощи на разумном уровне, не говоря уже о демократах", - отметил он.

"Если отказаться от этого (предоставления помощи - прим. ТАСС) прямо сейчас, то катастрофа неминуема", - добавил Ставридис.

Переизбранный по итогам промежуточных выборов в ноябре лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти ранее пообещал усилить контроль над выделением помощи Киеву в случае победы однопартийцев. Конгрессмен Марджори Тейлор Грин, обещающая Байдену импичмент, в свою очередь заявляла, что Украина при республиканцах "не получит ни пенни".