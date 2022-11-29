Силы НАТО отработали оборону Сувалкского коридора с учётом опыта действий ВСУ против российской армии

Источник изображения: topwar.ru

Силы НАТО провели учения по обороне Сувалкинского (Сувалкского) коридора - стратегически важного участка литовско-польской границы длиной 64 км, находящегося между Белоруссией и Калининградской областью России. Об этом сообщили в Минобороны Польши.

Литва, Польша и примкнувшие к ним подразделения других стран НАТО общим количеством более 2 тысяч военнослужащих отработали оборону Сувалкского коридора от превосходящих сил противника, в роли которого традиционно выступают Россия и Белоруссия. При этом, как заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, был использован собственный опыт и опыт боевых действий армии Украины против российских войск.

Мы знаем, какие методы использует Россия и какие методы эффективны против нее (...) тренировки проводятся на основе своего опыта и наблюдений за боями на Украине

- добавил он.

Источник изображения: topwar.ru

В апреле этого года, после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Литва и Польша разработали совместный план обороны Сувалкинского коридора, опасаясь, что объединенная группировка России и Белоруссии ударит в стык между двумя странами для создания сухопутного коридора в Калининградскую область. При этом Прибалтика будет полностью отрезана от других стран альянса.

Согласно этому плану, объединенная польско-литовская группировка должна продержаться до подхода союзников, в первую очередь армий Латвии и Эстонии, а также тактических групп НАТО, размещенных на территории балтийских стран. По предварительным выкладкам аналитиков НАТО, имеющимися силами Польша и Прибалтика смогут оборонять Сувалкинский коридор от 36 до 60 часов в ожидании подхода основных сил НАТО.