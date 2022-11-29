Войти
ТАСС

Глава Минобороны Норвегии заявил, что не видит прямой угрозы стране со стороны России

247
0
0
Флаг Норвегии
Флаг Норвегии.
Источник изображения: gazeta.ru

Бьёрн Арильд Грам добавил, что "в какой-то момент все должно прийти в норму"

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявил, что, несмотря на нынешние события на Украине, он не видит прямой военной угрозы своей стране со стороны России.

В опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Грам отметил, что после начала специальной военной операции РФ на Украине взаимодействие между Норвегией и Россией изменилось. "В то же время мы сохранили некоторые линии связи, сотрудничаем в области рыболовства и вместе занимаемся спасением на море. Мы также поддерживали связь между нашими военными, хотя и с гораздо меньшей активностью", - подчеркнул норвежский министр. При этом он добавил, что "в какой-то момент все должно прийти в норму". "Но может случиться так, что все будет не так, как раньше, потому что эта ситуация также имеет долгосрочные последствия", - считает глава Минобороны.

Грам пояснил, что теперь только три гавани в Норвегии открыты для рыбацких лодок. В то же время он заметил, что на фоне нынешних событий на Украине Норвегия увеличила расходы на оборону и повышает осведомленность. "Однако конкретной прямой военной угрозы самой Норвегии мы не видим. Это серьезная ситуация, мы должны быть готовы", - констатировал Грам, комментируя сообщения о возможном российском шпионаже.

Глава Минобороны также указал, что страна всегда проводила "двойную политику на Крайнем Севере, основанную как на сдерживании, так и на успокоении". "Это по-прежнему наша политика", - сказал он. "После холодной войны и распада Советского Союза наши вооруженные силы тоже изменились, бюджеты стали меньше. Но мы всегда сохраняли бдительность на Крайнем Севере, свое присутствие и разведывательную деятельность", - подытожил Грам, уточнив, что власти Норвегии усилили такие действия после начала конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.08.2022
Украина захотела создать альянс с Британией и Польшей. Но есть одно но
15.06.2022
Европа – это масштабная идея. Но Украина в неё не вписывается
18.01.2022
Министр обороны Великобритании: об истинных намерениях Путина судите по яду, изливающемуся из-под его пера (The Times, Великобритания)
07.07.2021
Polityka (Польша): готовит ли Россия вторжение в Польшу?
01.06.2020
EUobserver (Белгия): Россия получала совершенно секретную информацию о НАТО?
08.02.2017
Нелегкий "ланч"
28.04.2007
Пора вооружаться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 09:30
  • 38863
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 09:24
  • 3
Борисов пообещал коренную перестройку «Роскосмоса»
  • 29.11 06:56
  • 1
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 01:22
  • 1
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 29.11 01:17
  • 1
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем
  • 29.11 01:11
  • 1
Искусственный интеллект заработал России сотни миллиардов
  • 29.11 00:36
  • 2
Вывести самолёты с малой высоты: о производстве управляемых бомб для российской боевой авиации
  • 29.11 00:15
  • 1
Шмыгаль заявил о попадании всех ТЭС и ГЭС Украины под удары
  • 28.11 23:41
  • 3
Россия построит два фрегата для Алжира
  • 28.11 23:06
  • 1
Путин заявил о ежедневном обсуждении вопросов снабжения ВС РФ с Минобороны
  • 28.11 23:04
  • 1
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 28.11 22:48
  • 1
В России создадут новые части морской пехоты
  • 28.11 22:26
  • 1
На Украине победила Россия. США должны прекратить эскалацию конфликта
  • 28.11 21:23
  • 1
WP: США могут создать в Польше склад запчастей для поддержки энергосистемы Украины
  • 28.11 21:05
  • 3
Боевое качество: какие вооружения модернизируют в России по итогам СВО