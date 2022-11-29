Глава Минобороны Норвегии заявил, что не видит прямой угрозы стране со стороны России

Бьёрн Арильд Грам добавил, что "в какой-то момент все должно прийти в норму"

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявил, что, несмотря на нынешние события на Украине, он не видит прямой военной угрозы своей стране со стороны России.

В опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Грам отметил, что после начала специальной военной операции РФ на Украине взаимодействие между Норвегией и Россией изменилось. "В то же время мы сохранили некоторые линии связи, сотрудничаем в области рыболовства и вместе занимаемся спасением на море. Мы также поддерживали связь между нашими военными, хотя и с гораздо меньшей активностью", - подчеркнул норвежский министр. При этом он добавил, что "в какой-то момент все должно прийти в норму". "Но может случиться так, что все будет не так, как раньше, потому что эта ситуация также имеет долгосрочные последствия", - считает глава Минобороны.

Грам пояснил, что теперь только три гавани в Норвегии открыты для рыбацких лодок. В то же время он заметил, что на фоне нынешних событий на Украине Норвегия увеличила расходы на оборону и повышает осведомленность. "Однако конкретной прямой военной угрозы самой Норвегии мы не видим. Это серьезная ситуация, мы должны быть готовы", - констатировал Грам, комментируя сообщения о возможном российском шпионаже.

Глава Минобороны также указал, что страна всегда проводила "двойную политику на Крайнем Севере, основанную как на сдерживании, так и на успокоении". "Это по-прежнему наша политика", - сказал он. "После холодной войны и распада Советского Союза наши вооруженные силы тоже изменились, бюджеты стали меньше. Но мы всегда сохраняли бдительность на Крайнем Севере, свое присутствие и разведывательную деятельность", - подытожил Грам, уточнив, что власти Норвегии усилили такие действия после начала конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.