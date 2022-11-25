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Европа определилась с заменой России по миссии ExoMars

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Изображение марсохода ExoMars
Изображение марсохода ExoMars.
Источник изображения: © European Space Agency via AP

Европейское космическое агентство (ЕКА) определилось с заменой России по марсианской миссии ExoMars, запуск которой в 2022 году был отменен после начала специальной военной операции на Украине по инициативе европейской стороны. Об этом со ссылкой на генерального директора организации Йозефа Ашбахера сообщает ТАСС.

По словам Ашбахера, дальнейшие работы в рамках миссии ExoMars европейская сторона будет проводить совместно с партнерами из США. «Мы нашли очень положительный путь вперед, который означает, что большинство миссий ExoMars будет выполняться с европейскими технологиями», — сказал глава ЕКА.

Гендиректор добавил, что в настоящее время организация продолжает переговоры с американской стороной.

В ноябре издание SpaceNews заметило, что европейские гражданские и военные космические организации на фоне российской спецоперации на Украине пересматривают собственные бюджеты в пользу большей независимости от партнеров.

В июне Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по ExoMars.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
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