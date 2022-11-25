В России рассказали о новых задачах береговых ракетных комплексов

Части береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) Военно-морского флота России переименуют в рамках реформы. Соединения БРАВ станут береговыми ракетными бригадами. Их будут использовать не только для защиты побережья, но и для атак сухопутных целей. О новых задачах БРАВ сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

О переименовании одной из бригад в ноябре сообщил командир берегового ракетного соединения Северного флота полковник Хамза Рустамов. «Директивой начальника ГШ ВС РФ определено новое наименование — "береговая ракетная бригада", — сказал он. Полковник добавил, что часть перевооружена на современные береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» и «Бастион».

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что артиллерийское вооружение давно не считается основным для береговых ракетно-артиллерийских бригад. По его словам, артиллерийское подразделение осталось только в одной бригаде на Черном море, а в остальных формированиях артиллерийской составляющей нет.

«При этом бригады активно получают и применяют новейшее ракетное вооружение — БРК «Бал» и «Бастион». Они активно используются против наземных целей в ходе СВО. С их помощью поражают цели на суше, такие ракеты как «Оникс» и Х-35 — это мощное оружие, которое подходит для уничтожения важных целей даже в тылу противника», — сказал Болтенков.

В январе гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов сообщил, что в России создали двухзвенную систему защиты побережья на базе береговых ракетных комплексов.