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В России рассказали о новых задачах береговых ракетных комплексов

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Пуск крылатой сверхзвуковой ракеты "Оникс" из берегового комплекса "Бастион", 27 сентября 2019 года
Пуск крылатой сверхзвуковой ракеты "Оникс" из берегового комплекса "Бастион", 27 сентября 2019 года.
Источник изображения: © Минобороны России/ТАСС

Части береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) Военно-морского флота России переименуют в рамках реформы. Соединения БРАВ станут береговыми ракетными бригадами. Их будут использовать не только для защиты побережья, но и для атак сухопутных целей. О новых задачах БРАВ сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

О переименовании одной из бригад в ноябре сообщил командир берегового ракетного соединения Северного флота полковник Хамза Рустамов. «Директивой начальника ГШ ВС РФ определено новое наименование — "береговая ракетная бригада", — сказал он. Полковник добавил, что часть перевооружена на современные береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» и «Бастион».

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что артиллерийское вооружение давно не считается основным для береговых ракетно-артиллерийских бригад. По его словам, артиллерийское подразделение осталось только в одной бригаде на Черном море, а в остальных формированиях артиллерийской составляющей нет.

«При этом бригады активно получают и применяют новейшее ракетное вооружение — БРК «Бал» и «Бастион». Они активно используются против наземных целей в ходе СВО. С их помощью поражают цели на суше, такие ракеты как «Оникс» и Х-35 — это мощное оружие, которое подходит для уничтожения важных целей даже в тылу противника», — сказал Болтенков.

В январе гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов сообщил, что в России создали двухзвенную систему защиты побережья на базе береговых ракетных комплексов.

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
П-800 Оникс
Х-35
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
СФ
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2 комментария
№1
25.11.2022 12:14
Цитата, q
Борис Обносов сообщил, что в России создали двухзвенную систему защиты побережья на базе береговых ракетных комплексов.
Первое звено /эшелон обороны Бастион-М после получения гиперзвуковых комплексов "Циркон" обеспечат оборону в радиусе 1000км
Ракетами Оникс/Оникс-М в радиусе 600 км.

Второй эшелон обороны это комплексы "Бал" с дальностью до 300 км.

Третий эшелон обороны должны обеспечить бригады береговой обороны и морской пехоты вооруженные РСЗО Торнадо-М и САУ Мста-СМ2.

Как показывает опыт СВО на Украине одних ракетных комплексов для обороны побережья, баз флота, других стратегических объектов  явно недостаточно, помимо проблемы с высокой стоимостью ракет обязательно нужна пехота с артиллерией и танками чтобы уничтожать морские десанты противника, сухопутные подразделения действующие в прибрежной зоне, ДРГ  и воздушные десанты.
Имеющихся сил корпусов береговой обороны явно недостаточно, а пополнить их из состава общевойсковых армий не представляется возможным так как и там пехота с артиллерией "на вес золота".

Самое простое и эффективное решение -развернуть существующие на всех флотах бригады МП в дивизии.
В связи с недостатком морских десантных средств , их высокой  стоимостью и длительными сроками строительства нужно придать дивизиям МП вертолетные полки с ударными и десантно-штурмовыми вертолетами (Ми-8АМТШ,  Ми-35М...).
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№2
25.11.2022 17:32
Для обороны пехоты и берега нужны автоматизированные турели на подвижных основаниях, типа, БМП, БТР, Маркер, Соратник, разведывательно-ударный робот «Вихрь» и т.п. Умные мины с дальностью действия 50 и более м.
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