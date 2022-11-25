БРАВый флот: береговым ракетным комплексам нашли новые задачи

Их будут использовать для атак сухопутных целей в тылу противника

В России началась реформа береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) ВМФ. Их части получают новые наименования и круг задач. Среди них — поражение наземных целей. Такие изменения дадут возможность уничтожать критически важные объекты противника в интересах не только флота, но и войск в целом, считают эксперты. А новое поколение береговых ракетных комплексов (БРК) может прицельно работать не только по кораблям, но и по сухопутным целям в тылу врага.

Ракетный дуэт

Одним из следствий реформы станет переименование частей БРАВ. Нынешние соединения вместо береговых ракетно-артиллерийских бригад станут береговыми ракетными бригадами, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Теперь их основной задачей, помимо защиты побережья, станет поддержка войск не только на приморском направлении, но и на всей территории страны.

В ноябре этого года о переименовании одной из бригад сообщил командир берегового ракетного соединения Северного флота полковник Хамза Рустамов. «Директивой начальника ГШ ВС РФ определено новое наименование — «береговая ракетная бригада», — сообщил он. По словам полковника, часть перевооружена на современные комплексы «Бал» и «Бастион».

Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

В январе этого года директор выпускающей береговые ракетные комплексы корпорации КТРВ Борис Обносов рассказал, что благодаря «Бастиону» и «Балу» командование ВМФ России создало уникальную двухзвенную систему поражения не только морских, но и наземных целей.

«Этот дуэт способен уничтожить любую надводную и береговую цель в пределах зон поражения», — отметил Обносов.

Артиллерийское вооружение давно не считается основным для береговых ракетно-артиллерийских бригад. Нынешние изменения закрепят фактическое состояние дел, объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас артиллерийское подразделение осталось только в одной ракетно-артиллерийской бригаде на Черном море, где есть батарея комплекса «Берег», — напомнил эксперт. — Во всех остальных артиллерийской составляющей нет уже некоторое время. При этом бригады активно получают и применяют новейшее ракетное вооружение — БРК «Бал» и «Бастион». Они активно используются против наземных целей в ходе СВО. С их помощью поражают цели на суше, такие как ракеты «Оникс» и Х-35 — это мощное оружие, которое подходит для уничтожения важных целей даже в тылу противника.

Береговой ракетный комплекс «Бал» во время пуска противокорабельной ракеты Х-35 на межвидовых учениях армейских и флотских подразделений Восточного военного округа Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

При этом эксперт отметил, что артиллерия остается актуальной и о полном отказе от нее в береговых войсках речи не идет. Например, она по-прежнему незаменима при отражении морских десантов противника.

— В береговых войсках наших флотов по-прежнему есть полки мощных и дальнобойных 152-миллиметровых орудий «Гиацинт». Они всегда будут готовы подключиться к береговым ракетчикам в случае необходимости. Кроме того, ВМФ может задействовать и армейскую артиллерию, — отметил он.

Поражение кораблей противника по-прежнему регулярно отрабатывается БРК во время учений. В сентябре в арктической экспедиции «Умка-2022» под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова комплекс «Бастион» поразил морскую мишень в 300 км от берега.

«Бал» на «Бастионе»

Российские береговые войска в последние годы перевооружают на два типа современных береговых ракетных комплексов — «Бал» и «Бастион».

«Балы» оснащены противокорабельными ракетами Х-35У с дальностью до 260 км и дозвуковой скоростью. Каждая самоходная пусковая установка несет восемь таких ракет — столько же, сколько на одном малом ракетном корабле или корвете, что позволяет наносить массированные удары. В составе комплекса четыре машины, что придает ему залп, сопоставимый с таким у отряда современных боевых кораблей.

«Бастионы» отличаются сверхзвуковой ракетой «Оникс». Каждая пусковая несет по два таких боеприпаса, которые крайне сложно сбить корабельными средствами ПВО. Трудной целью из-за высокой скорости они становятся и для наземных зенитных комплексов.

152-мм пушка «Гиацинт» на учениях армейского корпуса Балтийского флота по управлению артиллерийским огнем в Калининградской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Уже подтверждено, что «Ониксы» можно прицельно применять по береговым целям. Дальность действия позволяет одному дивизиону контролировать до 600 км береговой линии. При этом сами боевые машины могут находиться не на побережье, а на удалении до 200 км от него. Из-за этого противнику их трудно обнаружить и поразить. Готов комплекс к бою спустя пять минут после получения команды на развертывание.

Первым боевым дебютом «Бастионов» с «Ониксами» стала российская операция в Сирии. Там они использовались для атак на объекты террористов. В этом году Минобороны РФ неоднократно сообщало об их применении в ходе СВО. Так, 20 июня ударом по аэродрому Арциз в Одесской области была уничтожена станция управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле. Несколько ударов по аэродромам было нанесено в мае.

Современные БРАВ ведут историю от артиллерии приморских крепостей и береговых батарей русского ВМФ. Именно они несколько столетий составляли основу обороны морского побережья и районов базирования и были главным средством береговой обороны. Ракетные комплексы стали добавляться в 50-е годы прошлого века. В 1958 году были созданы береговые ракетно-артиллерийские войска, которые превратились в самостоятельный род сил ВМФ. В октябре 1989 года БРАВ вместе с морской пехотой и войсками береговой обороны включили во вновь созданный род сил — береговые войска ВМФ.

Сегодня береговые ракетные комплексы предназначены для уничтожения надводных кораблей, десантных отрядов и конвоев противника, прикрытия пунктов базирования и береговых объектов флота, группировок войск своих войск на приморских направлениях. Кроме того, их могут привлекать для разрушения пунктов базирования и портов противника.

Антон Лавров

Алексей Рамм