Украинские боевики утверждают, что канадский бронеавтомобиль Senator выдержал разрыв российского НУРС в метре от машины

Источник изображения: topwar.ru

В сети впервые показаны кадры, свидетельствующие о боевом крещении на Украине бронеавтомобиля Senator.

Данная машина производится в Канаде компанией Roshel с 2018 года. Это малоизвестное предприятие расположено в Онтарио. После начала проведения спецоперации оно нарастило в 10 раз за счёт труда иммигрантов из незалежной (в две смены, без выходных) выпуск бронеавтомобилей, ранее поставлявшихся главным образом службам безопасности и правоохранительным органам США и других западных стран.

Как утверждается, первые 100 машин уже эксплуатируются в ВСУ (8 поставлено Канадой, остальные закупались другими странами и частными лицами), на подходе – ещё несколько сотен. Со слов производителя, ежедневно его компания способна выпускать две машины.

Senator не предназначен для ведения боевых действий на передовой и используется для перевозки украинских войск, эвакуации раненых, доставки грузов

- указывается в издании Global News.

Мне не известны случаи, когда кто-то из моих друзей или украинских солдат погибал в этой машине. Значит, она обеспечивает качественную защиту

- заявил один из неонацистов террористического «Кракена» [запрещён в РФ].

Как утверждают боевики, Senator выдержал подрыв в метре от машины запущенных с БМ-21 «Град» НУРСов. Были повреждены шины, но баллистическое стекло и сталь выдержали удар. Утверждается, что никто не пострадал.

Со слов боевиков, машина выдерживала и близкие разрывы артиллерийских снарядов: повреждения получило лобовое стекло, а бронеавтомобиль сохранил работоспособность. Как они утверждают, канадское изделие имеет тот же класс защиты, что и российский «Тигр», «но броня Senator выдерживает более сильные удары».

Как поясняет производитель, при выпуске Senator достигнут очень большой процент локализации. Компания самостоятельно осуществляет разработку изделий, изготовление металла, фрезерование, механическую и токарную обработку, шитьё, покраску, пескоструйную обработку. Основу бронеавтомобиля составляет шасси F550 от Ford.

После выпуска более 200 Senator в этом году компания планирует произвести не менее 1000 единиц в 2023 году, которые адресованы главным образом ВСУ.

Стоит отметить, что вся эта информация - исключительно со слов самих боевиков, которым, безусловно, выгодно представить канадскую поставку бронетехнику в выгодном свете. На каком реально расстоянии произошёл подрыв боеприпаса, выпущенного из РСЗО, проверить в данной ситуации не представляется возможным.