Тихая гроза морей



Военнослужащие ВС Перу.

Источник: quazoo.com Военнослужащие ВС Перу.Источник: quazoo.com

Армия Перу – одна из наиболее боеспособных в Латинской Америке

Перу – типичная латиноамериканская страна, чьи ВС представляют собой свалку устаревшего вооружения из стран Евразии и Северной Америки. Отличие от других в том, что с 70-х годов Лима активно сотрудничала с Москвой, закупая в СССР значительное количество боевой техники.

Поставки продолжились и после распада Союза. Оружие также приобретается во всех основных странах Запада и в Китае.

ВС Перу имеют хороший по латиноамериканским меркам боевой опыт. В 80–90-е они победили в тяжелейшей противопартизанской войне с очень сильной маоистской группировкой "Сендеро Луминосо". В 1995-м перуанская армия не без проблем, но одержала победу в приграничном конфликте с Эквадором.

“Перуанская армия не без проблем, но одержала победу в приграничном конфликте с Эквадором”

Сухопутные войска делятся на пять дивизий, являющихся по сути военными округами. 1-я (со штабом в Пиуре) включает 1-ю кавалерийскую, 9-ю бронетанковую, 1, 7, 32-ю пехотные, 6-ю для действий в джунглях, 111-ю обеспечения бригады, артиллерийскую группу. 2-я дивизия (Лима): 18-я бронетанковая, 1 и 3-я ССО, 1-я смешанная бригады. 3-я (Арекипа): 3 и 6-я бронетанковые, 3-я кавалерийская, 4, 5-я горные, 3-я обеспечения бригады. 4-я (Пичари): 2 и 31-я пехотные, 33-я антитеррористическая, 22-я инженерная бригады. 5-я дивизия (Икитос): 5 и 35-я для действий в джунглях, 115-я обеспечения бригады. Кроме того, есть 51-я разведывательная бригада.

Танковый парк: 50 советских Т-55 и до 96 легких французских АМХ-13.

Имеется до 180 БРМ (20 советских БРДМ-2, 15–20 итальянских "Фиат-6616", американские M3A1, М-8, М-20, 7 израильских RAM) и более 600 БТР (половина из них американские M113A1, есть 220 немецких UR-416, 90 швейцарских "Роландов", 20 южноафриканских "Касспиров").

В артиллерии 24 САУ (12 американских M109A2, 12 французских Мk F3), более 300 буксируемых орудий (90 американских M101 и 60 аналогичных югославских M-56, 24 итальянских M56, 36 советских Д-30 и 30 M-46, 36 американских M114), свыше 800 минометов, 55 РСЗО, в том числе 24 советских БМ-21 и 27 китайских Туре 90В (будет еще 13). Более чем из 400 ПТРК – 350 советских "Малюток" (в том числе 12 на БРДМ-2, несколько на АМХ-13), 24 российских "Корнета" (часть на АМХ-13), 48 израильских "Спайк-ER", 42 китайских HJ-8.

Войсковая ПВО включает 11 дивизионов (44 ПУ) советского ЗРК С-125, более 400 ПЗРК (советские "Стрела-3" и "Стрела-2М", российские "Игла-1" и "Игла", несколько китайских QW-1), 36 советских ЗСУ-23-4 "Шилка", 108 зенитных орудий (80 советских ЗУ-23-2, 28 шведских L/60).

На вооружении армейской авиации 18 транспортных и вспомогательных самолетов (3 украинских Ан-32Б, американские "Бич-350", "Бич-1900D", "Цессна-150", "Цессна-152", "Цессна-182", "Цессна-208", "Цессна-172", "Цессна-206", "Цессна-560", РА-34) и до 55 вертолетов (в основном российские Ми-17 плюс 12 советских Ми-8).

Из ВВТ сухопутных войск достаточно современными можно считать ПТРК "Корнет", HJ-8 и "Спайк", ПЗРК "Игла" и QW-1, вертолеты Ми-17. Все остальное сильно устарело.

ВВС включают 4 авиакрыла – 1-е (Пиура, в его составе 6, 7, 11-я авиагруппы), 2-е (Кальяо, 3, 8-я авиагруппы), 3-е (Арекипа, 2, 4, 51-я авиагруппы), 5-е (Икитос, 42-я авиагруппа).

Истребительная авиация является по латиноамериканским меркам достаточно современной и состоит из машин четвертого поколения – 11–12 французских "Мираж-2000" (9–10 Р, 2 учебно-боевых DP), 9 российских МиГ-29 (7 СМП, 2 УБМ). Штурмовая авиация включает от 5 до 18 советских Су-25 и 14–26 американских противопартизанских А-37. Не менее трети Су-25 и А-37, числящихся в строю, на самом деле выработали ресурс и небоеспособны. Имеется 6–7 американских разведывательных самолетов – 2 "Лирджет-36A", 1 "Лирджет-45", 3 C-26B и, возможно, 1 "Коммандер-690". Транспортные: американские L-100-20 (3 штуки), "Боинг-737" (2), "Цессна-172" (7), РА-34 (3), украинские Ан-32 (3), итальянские С-27J (3), канадские DHC-6 (14), швейцарский PC-6. Учебные: 20 южнокорейских КТ-1Р, 15 чешских Z-242, 12 американских Т-41, 4 итальянских МВ339, 6 бразильских ЕМВ-312. Все боевые вертолеты наши: 21 советский Ми-25 (в реальности боеспособны не более 6), 2 российских Ми-35П. Многоцелевые и транспортные вертолеты: 8 российских Ми-17 и 1 Ми-8, американские "Белл-412" (1), "Белл-212" (2), "Швейцер-300" (5), немецкий "Bo-105LS".

ВМС Перу имеют в составе 6 ПЛ типа "Ангамос" (немецкие проекта 209/1200).

Флот страны – один из трех в мире (два других – ВМС США и ВМФ РФ), имеющий в составе корабль класса крейсер. Это "Альмиранте Грау" ("Старик и море") – артиллерийский корабль, заложенный в Голландии в 1939-м и введенный в строй в 1953-м. Впрочем, корабль прошел ряд модернизаций, в ходе которых, в частности, был вооружен итальянскими ПКР "Отомат". Имеется 7 фрегатов "Карваял" (итальянские "Лупо"). Еще 1 корабль этого типа передан в береговую охрану и переоборудован в патрульный. Там же имеется корвет "Ферре" (южнокорейский "Пхохан"). В состав ВМС входят 6 ракетных корветов итальянской постройки типа "Веларде". Имеется более 30 речных сторожевых катеров (2 "Амазонас", 2 "Клаверо", 2 "Мараньон", 20 с лишним малых), свыше 40 сторожевых катеров в береговой охране (5 "Рио Непена", 1 "Рио Чира" – американский PGM-71, 4 PGСР-50 плюс как минимум 30 малых). Есть 2 старых американских ТДК "Терребон Периш". Строятся 2 ДТД "Паита".

Морская авиация включает 10 патрульных самолетов (4 американских "Бич-200Т", голландские F-60 и F-50), 4 транспортника (2 Ан-32Б, 1 "Цессна-206", 1 DHC-6), от 2 до 6 учебных Т-34С, 20–27 вертолетов (2 "Белл-212", 3 "Белл-412", 1 SH-2G, 4 UH-3Н и 2–8 AS-61, 2 "Белл-206", 2 Ми-8, 4–5 F-28F).

Морская пехота имеет в составе 1 бригаду и 4 батальона. На вооружении 24 испанских БТР BMR-600 и 15 американских V-200, 18 120-мм минометов.

Хотя большая часть техники серьезно устарела, для латиноамериканских армий это нормально. При этом перуанцы все-таки имеют достаточно современные образцы вооружения. С учетом боевого опыта армия, безусловно, входит в пятерку сильнейших в Латинской Америке.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 12 (725) за 27 марта 2018 года