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Франция, Германия и Италия займутся совместной разработкой ракет-носителей

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Ariane 6 (A62)
Ariane 6 (A62).
Источник изображения: Изображение: arianespace.com

Правительства Франции, Германии и Италии подписали соглашение о «будущем эксплуатации ракет в Европе», в рамках которого планируется заняться совместной разработкой носителей космического назначения. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Согласно заявлениям сторон, указанное соглашение повысит конкурентоспособность европейских средств выведения полезной нагрузки в космос, а также обеспечит независимый доступ в космос Евросоюза.

В рамках заключенного соглашения планируется к июню 2024 года создать новую структуру, в рамках которой будет осуществляться государственное финансирование разработки ракет Ariane 6 и Vega C, благодаря чему заработает «механизм, стимулирующий снижение затрат», с финансированием, «соразмерным коммерчески приемлемым рискам», и способностью достигать целевых цен.

Соглашение также предусматривает разработку несколькими европейскими компаниями ракет легкого класса, которые впоследствии будут конкурировать за миссии Европейского космического агентства (ЕКА).

По оценке SpaceNews, указанное соглашение в краткосрочной перспективе обеспечит финансирование работ по Ariane 6 и Vega C, а в долгосрочной — по созданию новых ракет.

В октябре издание SpaceNews написало, что европейские гражданские и военные космические организации на фоне российской спецоперации на Украине пересматривают собственные бюджеты в пользу большей независимости от партнеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Украина
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
Евросоюз
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