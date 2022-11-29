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НАСА показало снятую кораблем Orion восходящую Землю

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Источник изображения: NASA via AP

НАСА опубликовало ролик с восходящей из-за Луны Землей. Видео снято камерой, установленной на борту космического корабля Orion. Соответствующий ролик можно посмотреть на YouTube.



Как утверждается в подписи к видео, ролик снят камерой, установленной на одной из развернутых Orion солнечных панелей. Видео получено на шестой день полета космического корабля.

Ранее Говард Ху, руководитель миссии Artemis 1, в рамках которой Orion совершит беспилотный облет Луны, заявил, что путешествие космического корабля проходит без замечаний.

16 ноября со стартового комплекса 39B в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде (США) была впервые запущена сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS), которая доставила космический корабль Orion на окололунную орбиту.

В космическом пространстве Orion будет находиться более 25 суток. Вернуться на Землю спускаемая капсула космического корабля должна 11 декабря.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
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