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ТАСС

В Чехии сообщили, что учтут выводы из конфликта на Украине в стратегических документах

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Опытный образец чешско-словацкой 155-мм/52 самоходной гаубицы EVA
Опытный образец чешско-словацкой 155-мм/52 самоходной гаубицы EVA в варианте на шасси с колесной формулой 8х8.
Источник изображения: Miroslav Gyürösi / Jane's

По словам премьер-министра республики Петра Фиалу, действия России на Украине стали "суровой лекцией" для международного сообщества

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Чехии учтут выводы из конфликта на Украине при актуализации стратегических документов, которая запланирована на 2023 год. Об этом сообщило во вторник информационное агентство ČTK со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалу.

"Было продемонстрировано, что военные действия на суше, в воздухе и на море не ушли, как ожидалось, в прошлое, - привело агентство слова премьера. - Этот опыт необходимо учесть при проведении актуализации стратегических документов, которая должна состояться в будущем году".

Действия России на Украине, по словам премьера, стали "суровой лекцией" для международного сообщества. Военный конфликт ведется РФ с использованием обычных военных средств и гибридных методов борьбы. Чехия оказывала и будет оказывать всемерную поддержку Украине.

Премьер выступил на проходящем в Праге совещании высшего командного состава ВС Чехии. В церемонии его открытия были задействованы другие высшие руководители республики, включая президента Милоша Земана. Они также высказались за оказание всех видов помощи Украине, отметило агентство.

Глава Генштаба чешской армии Карел Ржехка, в свою очередь, предупредил об угрозе дальнейшей эскалации военного конфликта на Украине. Он тем не менее полагает, что война между НАТО и РФ маловероятна, но полностью исключить эту возможность нельзя, отметило ČTK. 

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Страны
Россия
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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