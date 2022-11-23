Украинский депутат: В НАТО ощущается нехватка оружия и боеприпасов для передачи ВСУ

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По словам депутата украинской Рады из фракции «Слуга народа» Егора Чернева, в Североатлантическом альянсе проводят ревизию вооружений, имеющихся на складах, чтобы оценить свои возможности в вопросе поставок оружия Киеву. В НАТО ощущается истощение оружия и боеприпасов для ВСУ, отметил Чернев.

Егор Чернев возглавил украинскую делегацию на Парламентской ассамблее НАТО, прошедшей в Мадриде. Там депутат провел ряд встреч с чиновниками альянса относительно помощи Украине. В частности, он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в разговоре с которым они обсудили ситуацию с поставками оружия. По словам Чернева, несмотря на истощение военных запасов, в НАТО его заверили, что альянс прилагает все усилия и использует все возможности, чтобы поставки вооружений Киеву не только не уменьшались, но даже увеличивались.

Депутат Рады также отметил, что ради военной помощи Украине в альянсе на время даже позволили странам-членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов.

Для этих же целей руководство альянса ведет переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долгосрочных контрактах, сказал Чернев.

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