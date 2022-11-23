Авиабомбы ОДАБ-500 ВКС РФ довершили разгром предпринявших попытку наступления под Спорным формирований противника

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Украинское командование продолжает отчаянные попытки прорвать российскую оборону в ЛНР ударами как с севера на линии Сватово-Кременная, так и с юга, атакуя боевые порядки ВС РФ из района Северска по направлении к Лисичанску. Одна из наступательных операций ВСУ на южном фланге попала на видео, опубликованное ТГ-каналом «Военная хроника»: неприятель пытался овладеть укрепрайоном, созданным вдоль шоссе Т-13-02 между населёнными пунктами Берестовое и Верхнекаменка.

Противник сконцентрировал силы в Спорном. Оттуда выдвинулась первая группа боевиков, спешившись с МТ-ЛБ при приближении к позициям российских войск. Стрелки под прикрытием тяжёлой пехоты (пулемётчики, гранатомётчики) проникли с северного направления в траншеи, после чего завязался ближний бой.

За всем передвижением неприятеля наблюдали российские дроны, операторы которых дали целеуказание штурмовикам и артиллерии. После нанесения ударов с воздуха (в частности, с применением 122-мм НУРС С-13) противник потерял часть боевиков. Для эвакуации раненых была отправлена группа медиков. После её завершения пошла в атаку вторая группа боевиков, выйдя на российские позиции с правого фланга. Неприятелю удалось закрепиться в части окопов.

Однако вражеские силы были прижаты огнём стрелков, а их уничтожением занялись гаубицы («Гиацинт-Б» и Д-20). Попутно артиллерия разнесла логистический узел ВСУ, с которого поддерживалось наступление, уничтожив несколько БМП-2. Понеся существенные потери, противник отошёл в лесопосадку, пытаясь через неё выбраться на исходные позиции. Разведывательные дроны продолжали внимательно отслеживать перемещения неприятеля, несмотря на то, что противник старался их сбить. Благодаря этому по отходящим вражеским силам был нанесён удар бомбардировщиком Су-34, с малой высоты сбросившим бомбы ОДАБ-500, которые добили противника.

В итоге наступление захлебнулось, неприятель был вынужден ретироваться, теряя при отходе последних выживших. Данный бой, завершившийся полным разгромом ВСУ, демонстрирует если не решающую, то значительную роль разведывательных БПЛА, артиллерии и авиации в сражении – пехота, значительно уступая в численности атакующим, в большей мере была занята сдерживанием противника, в то время как его уничтожением занимались штурмовики, бомбардировщики и гаубицы.

Можно из этого боя выявить и недостатки – малочисленность обороняющейся пехоты и применение свободно падающих бомб с малой высоты.