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ТАСС

Песков: всем сторонам важно понять, что Киев обстрелами ЗАЭС создает ядерную угрозу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Москва сожалеет, что МАГАТЭ не уполномочено указывать, кто именно ведет обстрелы станции, заявил представитель Кремля

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская сторона считает важным, чтобы все стороны осознавали, что обстрелы Киевом Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) создают угрозу ядерной и иной безопасности. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь очень важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали отчет [в том], что украинские вооруженные силы производят обстрел атомной станции, совершают действия, которые чреваты угрозой ядерной, экологической и иной безопасности для огромных территорий. Это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что МАГАТЭ в данной ситуации "делает свою работу". "Хорошо, что МАГАТЭ подтверждает, что эти обстрелы представляют собой угрозы для станции и ее целостности, - продолжил он. - Мы, конечно, сожалеем, что в связи со спецификой работы в МАГАТЭ, как они говорят, не уполномочены говорить, кто именно ведет обстрелы".

"Россия будет продолжать диалог с МАГАТЭ", - резюмировал пресс-секретарь президента.

Необходимо требовать от Украины отвести тяжелое вооружение от ЗАЭС, прекратить ее обстрелы, которые подвергают опасности Европу, заявил Песков. Представитель Кремля отметил, что в обсуждении создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС "каких-то существенных подвижек нет". Он обратил внимание трактовку понятия "зона безопасности" Западом. "Сначала призывали Россию вывести оттуда какие-то тяжелые вооружения, которых там нет, потом вроде бы все поняли, что там никаких российских вооружений нет. Конечно, о зоне безопасности нужно говорить, только о тех, <...> кто [представляет] угрозу. Угрозу станции представляют те, кто ее обстреливает, а обстреливает артиллерия Вооруженных сил Украины", - пояснил Песков.

"Вот что нужно требовать от Украины - отводить тяжелое вооружение, прекратить обстрелы, прекратить подвергать опасности европейский континент", - уверен представитель Кремля.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины после двухмесячного перерыва возобновили обстрелы ЗАЭС. По его данным, только в течение 19 и 20 ноября киевские силовики выпустили по объекту по меньшей мере 25 снарядов, один из которых попал в крышу спецкорпуса № 2, где хранится ядерное топливо.

Запорожская АЭС является самой крупной в Европе. Россия взяла ее под контроль в конце февраля в ходе специальной военной операции. В сентябре, после посещения станции миссией МАГАТЭ, организация призвала создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. 

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