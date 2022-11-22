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ТАСС

Слуцкий назвал лицемерными слова генсека НАТО о поставках Киеву оружия для достижения мира

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам напомнил, что Россия и Украина были близки к достижению договоренностей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал лицемерием заявление генсека НАТО о наращивании военных поставок Киеву в целях достижения "приемлемого для Украины мирного урегулирования".

Выступая в понедельник на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация хочет добиться "приемлемого для Украины мирного урегулирования", поэтому она должна наращивать военные поставки Киеву.

"Очередное лицемерие в данном случае. Мирное соглашение достигается за столом переговоров", - сказал Слуцкий ТАСС.

Депутат напомнил, что Россия и Украина были близки к достижению договоренностей. "Но их сорвал <…> Вашингтон, приказав Киеву выйти из переговорного процесса", - пояснил он.

"НАТО снова стоит прежде всего на позициях сдерживания России. Обеспечение приемлемых условий для Украины путем наращивания поставок вооружений означает лишь намерение продолжать конфликт до последнего украинца", - добавил Слуцкий.

По его словам, Украина по-прежнему интересна США и НАТО только как "плацдарм для противодействия" России. 

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Россия
США
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Проекты
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