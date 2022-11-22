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Военное обозрение

Генсек НАТО: Страны альянса за последние годы увеличили военные расходы на 350 миллиардов долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Военные расходы стран, входящих в Организацию Североатлантического договора, были увеличены за последние годы на 350 миллиардов долларов. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на 68-й ежегодной сессии парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде (Испания).

По словам Столтенберга, увеличение суммарных военных расходов шло последовательно с 2014 года. С этого времени каждый год идет увеличение военного бюджета стран НАТО, отметил генсек организации.

Суммарный оборонный бюджет стран-членов Североатлантического альянса в 2020-м году составлял 1,106 триллиона долларов, в 2021 – 1,174 трлн долларов. По итогам 2022 года он, как ожидается, превысит 1,25 трлн долларов.

В 2014 году (на фоне присоединения Крыма к России) на саммите НАТО в Румынии было единогласно принято решение о том, что страны-члены должны тратить на оборону не менее 2% от ВВП конкретной страны. Этот показатель должен быть достигнут к 2025 году. Поэтому с 2014 года идет поэтапное увеличение военных расходов стран НАТО. На данный момент более десяти государств альянса перешагнули необходимый показатель.

Напомним, что членами НАТО являются 30 государств, включая США и ведущие европейские державы – Великобританию, Францию, Германию, Италию. При этом всё больше в альянсе стран из так называемого бывшего соцлагеря.

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