Войти
Lenta.ru

В России впервые представили дрон «Барражирующий Камикадзе»

326
1
0
Граната Ф-1
Граната Ф-1.
Источник изображения: russianguns.ru

Дрон «Барражирующий Камикадзе», который получит систему сброса ручных гранат Ф-1, впервые представили на выставке «Аэронет-2035». Об этом руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) имени М.А Карцева Виталий Долгов сообщил ТАСС.

«Гексакоптер "Барражирующий Камикадзе" — аппарат малого радиуса действия, до 20 километров. Также сейчас ведутся работы для оснащения дрона системой сброса для гранат Ф-1. Аппарат сможет взять на борт до шести изделий. Также на "Барражирующий Камикадзе" можно вешать видеокамеры, тепловизоры, целеуказатели. Это будет помощь тому, кто находится на земле, — корректировка, удержание, наведение», — сказал он.

В ближайшее время специалисты НИИВК могут разработать опытный образец грузового дрона. «Может быть, скоро у нас появится и грузовой гексакоптер. На данный момент была поставлена задача сделать барражирующий БАС. Возможно, к сентябрю будет сделан опытный образец», — отметил Долгов.

Ранее в ноябре Тайвань представил дроны-камикадзе для борьбы с радарами. Аппараты с дальностью до 1000 километров могут поражать радиолокационные станции в море и на суше.

В том же месяце в российской компании ZALA сообщили, что карту всей Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Тайвань
Украина
Компании
Беспилотные системы
Похожие новости
22.03.2022
США и Британия использовали Украину против России
28.10.2021
The National Interest (США): Россия и Китай проводят первое совместное патрулирование в западной части Тихого океана
12.07.2017
Могут ли российские БПЛА сократить отставание от Америки и Израиля? (The National Interest, США)
07.06.2017
Рассвет российского машиностроения на фоне экономических санкций (JB Press, Япония)
03.04.2013
Ураганный огонь по площадям
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
1 комментарий
№1
22.11.2022 09:18
Интересно, а там прицел , выислитель для сброса гранат есть или целиться  ,, по сапогу"?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 10:17
  • 1
Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей
  • 22.11 09:21
  • 8
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 22.11 09:18
  • 38266
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 09:18
  • 1
В России впервые представили дрон «Барражирующий Камикадзе»
  • 22.11 09:00
  • 2
Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации
  • 22.11 01:11
  • 4
На Западе удивились решению России не задействовать этот самолет на Украине
  • 22.11 00:58
  • 1
Посол РФ в США заявил о попытках Киева спровоцировать прямое противостояние России и НАТО
  • 22.11 00:40
  • 1
В ДНР заявили, что пока неосуществимый перевод техники на дизель упростит логистику
  • 22.11 00:28
  • 1
ВС РФ поразили производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия
  • 22.11 00:18
  • 2
Минобороны показало кадры возведения фортификационных сооружений
  • 22.11 00:03
  • 1
Необходимое Опытное: войска РФ взяли стратегически важный поселок в ДНР
  • 21.11 23:56
  • 1
В Белоруссии создают специальное подразделение для действий в случае попытки свержения властей
  • 21.11 23:34
  • 2
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 23:13
  • 2
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 23:07
  • 4
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО