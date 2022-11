Тайвань представил дрон-камикадзе для борьбы с радарами

Тайвань представил дроны-камикадзе Chien Hsiang на организованной Чжуншаньским институтом науки и технологии (Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) выставке беспилотников. Новые аппараты могут поражать радиолокационные станции, пишет The Drive.

Отмечается, что беспилотники, которые можно запускать с пусковой установки на колесном шасси, способны поражать радары противника в море и на суше. По данным института, Chien Hsiang также могут поражать другие беспилотники. Пусковая установка вмещает 12 дронов.

Максимальное время полета дрона составляет пять часов. Chien Hsiang способен поражать цели на дальности до 1000 километров. По словам главы отдела исследований авиационных систем NCSIST Чи Ли-Пина, при потере сигнала цели дрон может барражировать, ожидая включения РЛС противника.

Также беспилотники будут вооружать системами радиоэлектронной борьбы, которые позволят создавать помехи. До 2025 года планируют выпустить 104 беспилотника Chien Hsiang.

Ранее в российской компании ZALA сообщили, что тренажер для ударных беспилотников «Ланцет», которые применяют в ходе специальной военной операции на Украине, позволяет моделировать любые боевые миссии.