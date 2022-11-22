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Военное обозрение

Появилось видео нанесения иранскими военными удара по штаб-квартире Демократической партии Курдистана в Ираке

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Источник изображения: topwar.ru

Иранские военные из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ракетный удар по штаб-квартире Демократической партии Курдистана «Камле» в Ираке, которая расположена в провинции Эрбиль. Это была далеко не единственная атака на объекты на курдской территории.

Такое сообщение поступило от иракского агентства INA.

Видео атаки появилось в интернете.


Тегеран атаковал и другие штаб-квартиры, принадлежащие различным курдским политическим движениям в двух провинциях Ирака – Эрбиле и Сулеймании. Туда также были нанесены удары иранскими ракетами. Претензии Тегерана к Демократической и другим партиям иракских курдов заключаются в том, что эти движения оказывают поддержку протестному движению в Иране, направленному против правительства страны.

А информационное агентство Shafak (Ирак) сообщило, что иранские военные якобы обстреляли и лагерь беженцев в населенном пункте Бахирка.

Также во время обстрелов в американском консульстве в Эрбиле звучали сирены воздушной тревоги.

Атаки иранской армии на объекты в Иракском Курдистане продолжаются с 24 сентября. Их целью чаще всего являются формирования курдов Ирака. Тегеран обвиняет их в попытках дестабилизировать ситуацию в Иране. В начале месяца иранское военное руководство заявило, что удары по Иракскому Курдистану будут продолжаться и дальше. Причём их интенсивность нарастает.

Удар вызвал нервозную реакцию в Киеве, власти в котором опасаются того, что иранские ракеты могут быть поставлены в РФ.

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Ирак
Иран
Россия
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Украина
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