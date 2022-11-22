Госдеп: Для доставки оружия на Украину было совершено до 900 перелётов военно-транспортной авиации США в сопредельные страны

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Государственный департамент Соединенных Штатов обнародовал информацию относительно того, сколько и каких видов оружия было поставлено Вашингтоном Украине с начала российской специальной операции (т.е. с конца февраля этого года). Госдеп указал также сумму, в которую все это оружие обошлось американскому бюджету.

В перечень вооружений входят:

• 236 артиллерийских установок, включая более 140 155-мм пушек M777A2 и 36 105-мм гаубиц, а также около 40 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 120-мм минометов;

• к этим установкам поставлено более одного миллиона артиллерийских снарядов;

• более 108 тысяч переносных ракетных комплексов для уничтожения бронированных целей;

• 1400 ПЗРК;

• более 10 тысяч единиц стрелкового оружия и более 70 миллионов патронов к ним;

• 15 вертолетов советского производства и 26 катеров, включая бронированные.

Всего, по информации Госдепа США, на Украину было направлено около 90 тысяч тонн оружия - американского. Для этого были задействованы тяжелые транспортные самолеты ВВС США, которым пришлось совершить до 900 перелётов в сопредельные страны. Также для доставки оружия были задействованы около 50 кораблей и 4000 трейлеров. О железнодорожном транспорте не сообщается.

Стоимость непосредственно оказанной военной помощи Киеву с февраля 2022 года составила 21,5 миллиард долларов.

В этой связи не теряет актуальности вопрос: почему всё это громадное количество оружия беспрепятственно шло и продолжает идти на Украину?