WP: США и ЕС попали в сложную ситуацию в связи с поставками вооружений Украине

Западные страны должны глубже залезать в свои запасы, отметила газета

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов и Евросоюза сталкиваются с серьезными трудностями в связи с истощением своих арсеналов вооружений в результате поставок военной помощи Украине. Такое мнение должностного лица одной из стран - участниц НАТО приводит газета The Washington Post в статье, опубликованной в субботу на своем сайте.

Соединенные Штаты и их европейские союзники пытаются обеспечить Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов, однако сталкиваются с определенными трудностями, отмечает издание. "Запад попал в сложную ситуацию, - приводит газета слова чиновника. - Многое уже было передано. Западные страны должны глубже залезать в свои запасы. Сейчас необходимы более долгосрочные и стратегические усилия".

Он добавил, что у России остаются еще "тысячи единиц военной техники на складах", а российские предприятия производят достаточное количество артиллерийских снарядов.