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ТАСС

В Минобороны заявили, что бронетехника ВС после 2030 года станет более защищенной

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БМП Т-15 "Армата" с боевым модулем АУ-220М
БМП Т-15 "Армата" с боевым модулем АУ-220М.
Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

Кроме того, разрабатываются перспективные танки, гусеничные и колесные боевые машины пехоты, бронетранспортеры в рамках опытно-конструкторских работ "Армата", отметил начальник Главного автобронетанкового управления ведомства генерал-майор Александр Шестаков

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Перспективные образцы российской военной бронетехники, согласно концепции ее развития до 2030 года и после, должны стать более унифицированными и обладать повышенным уровнем защиты личного состава от обычного оружия. Об этом заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в своей статье в газете "Красная звезда".

Он отметил, что сейчас идет проработка тактико-технических требований к образцам бронетанковой и военно-автомобильной техники на период до 2030 года и обоснование концепции их развития после 2030 года.

"При разработке новой техники большое внимание уделяется повышению уровня защиты личного состава от поражающих факторов обычного оружия, унификации по основным узлам и агрегатам, обеспечению модульности конструкции, что позволит создавать различные образцы вооружения и военной техники на базе данных семейств и открывает практически неограниченные возможности по их модернизации", - сказал генерал.

Александр Шестаков также отметил, что сейчас разрабатываются перспективные танки, гусеничные и колесные боевые машины пехоты, бронетранспортеры в рамках опытно-конструкторских работ "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг". По их завершению будут созданы не только новые боевые машины, но и платформы (базовые шасси) для будущих образцов вооружения, военной и специальной техники видов и родов войск. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Курганец-25
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
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