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ТАСС

СМИ: между республиканцами в Конгрессе США есть разногласия по помощи Киеву в $37 млрд

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Некоторые законодатели опасаются, что контролируемая республиканцами Палата представителей может в следующем году воспрепятствовать выделению средств Киеву

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Республиканская партия США сталкивается с внутренними разногласиями в отношении запроса Белого дома о выделении дополнительных средств в размере $37,7 млрд на поддержку Украины. Об этом сообщила в воскресенье газета The Hill.

По ее информации, некоторые республиканцы в Конгрессе поддерживают предоставление данной суммы, которую администрация запросила во вторник, однако многие их однопартийцы пока не спешат выражать свою позицию. "Это огромные деньги. Я думаю, нам придется провести открытое обсуждение данного вопроса", - приводит издание слова старшей республиканки в подкомитете по внутренней безопасности комитета Сената Конгресса по ассигнованиям Шелли Мур Капито (от штата Западная Вирджиния).

"Существует твердая двухпартийная поддержка оказания помощи Украине, но я думаю, что есть также интерес в том, чтобы провести учет долларов, которые уже были потрачены", - отметил заместитель лидера республиканского меньшинства в Сенате Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) в связи с предложением администрации США. Он считает, что, скорее всего, большинством вопросов по предоставлению помощи Киеву займутся законодатели следующего созыва Конгресса, который начнется в январе следующего года. При этом ряд сенаторов-республиканцев намерен внести пакет о предоставлении помощи Украине в американский бюджет на нынешний финансовый год (начался в стране 1 октября).

Некоторые законодатели также опасаются, что контролируемая республиканцами Палата представителей Конгресса может в следующем году воспрепятствовать выделению средств Киеву. Последние опросы показывают, что поддержка помощи Украине среди республиканцев имеет тенденцию к снижению. Так, по данным газеты The Wall Street Journal, около 30% американцев считают, что США оказывают слишком большую помощь Украине, причем среди сторонников Республиканской партии этот показатель достигает 48%.

Весной американский Конгресс выделил администрации $40 млрд на предоставление Киеву различной помощи, в том числе военной и экономической. В начале октября президент США Джо Байден подписал одобренный до этого законодателями закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.

Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября. Республиканцы показали умеренные результаты, хотя большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали их убедительную победу. Подсчет голосов продолжается, однако, согласно прогнозу ведущих американских СМИ, Республиканская партия США получает большинство в Палате представителей. По оценке телекомпании CNN, в настоящее время республиканцы обеспечили себе 219 из 435 мест в нижней палате, а демократы - 212. Контроль над Сенатом, согласно прогнозам, остается за демократами. 

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Страны
США
Украина
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