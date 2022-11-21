Войти
Lenta.ru

Появилось видео с уничтожением дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехники ВСУ

426
0
+2
Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет"
Кадры поражения американских САУ Paladin барражирующими боеприпасами "Ланцет".
Источник изображения: РИА Новости

Уничтожение российскими дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции показали на видео. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Военкоры русской весны».



На представленном ролике, снятом камерой беспилотника, демонстрируется, как барражирующие боеприпасы «Ланцет» батальона Донецкой народной республики «Каскад» уничтожают бронетехнику противника.

О применении «Ланцетов» на Украине стало известно в июле.

«Ланцет» считается разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Такое оружие может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

Ранее в сети опубликовали видеокадры с тараном беспилотника другим квадрокоптером в ходе СВО на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.11.2022
Дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили украинские БМП под Херсоном
24.10.2022
Эксперт: войска РФ начали активнее применять в спецоперации дроны-камикадзе
24.10.2022
Военный обозреватель назвал особенности беспилотника «Ланцет»
29.08.2022
Работу беспилотников ZALA в ходе спецоперации показали на видео
11.08.2022
"Калашников" не планирует расширять линейку боевых беспилотников - глава концерна
20.07.2022
Дроны-камикадзе успешно поразили позиции противника в ходе спецоперации
19.05.2022
Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 16:11
  • 38237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 15:53
  • 3
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 21.11 15:13
  • 1
В прессе США подсчитали сумму российских активов, замороженных в странах Евросоюза
  • 21.11 14:43
  • 0
Для чего реанимируется проект «Светлана Тихановская»?
  • 21.11 14:25
  • 2
Глава Пентагона признал, что Россия располагает "впечатляющими вооружениями"
  • 21.11 14:25
  • 2
Совет Федерации не зафиксировал системных проблем с ценами на экипировку для военных
  • 21.11 14:23
  • 3
Как усилить ОДКБ до уровня НАТО
  • 21.11 13:16
  • 1
Все ракетные соединения перевооружены на "Искандер-М", сообщило Минобороны
  • 21.11 11:47
  • 1
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
  • 21.11 11:39
  • 0
Украинская ракета в польском Пшеводуве – очередной эпизод подготовки Варшавы к войне с Россией?
  • 21.11 05:28
  • 97
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 20.11 16:57
  • 1
В Чечне строительство нового военного городка планируют завершить в 2023 году
  • 20.11 16:56
  • 3
Запад не захотел обострять конфликт с Россией. В Австралии огорчены
  • 20.11 16:55
  • 2
ВКС РФ уничтожили украинские цеха по производству ракетных двигателей в Павлограде
  • 20.11 11:45
  • 3
ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34