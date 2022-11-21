Пресса США утверждает, что Иран одобрил создание в РФ производственной линии своих беспилотников

Источник изображения: topwar.ru

Американское издание Washington Post утверждает, что Иран якобы одобрил производство ударных беспилотников (БПЛА) на территории Российской Федерации.

В ближайшее время в Россию, как пишет "осведомленный" американский ресурс, будут переданы ключевые компоненты для начала работы сборочной линии иранских дронов.

Это заявление вызывает ряд вопросов хотя бы потому, что в американской прессе многократно писали, что у Ирана в связи с санкциями нет технологий для создания "современных дронов". Такое какое же оборудование собирается, по заявлению WP, поставлять Москве Тегеран?..

Источники Washington Post пишут, что сотрудничество Ирана и РФ сегодня носит очень основательный характер.

При этом на Западе и на Украине это пытаются подать как нечто чуть ли не противозаконное. Там посыл такой, что в военном и военно-техническом плане можно сотрудничать исключительно с Киевом.