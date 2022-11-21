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ТАСС

Остин: итог конфликта на Украине в том числе определит безопасность в этом столетии

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

Глава Пентагона заявил об этом на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе

ОТТАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Исход конфликта на Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в XXI веке, заявил в субботу министр обороны США Ллойд Остин на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе. Его выступление транслировалось на сайте форума.

"Итоги [конфликта] на Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии", - сказал он.

Остин утверждал, что НАТО является оборонительным союзом и "не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы". "Но мы не будем втянуты в <...> конфликт. Но мы будем поддерживать Украину, - заявил глава Пентагона. - Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и сдерживание". 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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