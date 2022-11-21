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Военное обозрение

Пентагон считает невозможным восстановление иранской ядерной сделки

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Источник изображения: topwar.ru

Министры иностранных дел Франции, Германии, Европейского Союза, Ирана, Соединённого Королевства и США, а также китайские и российские дипломаты. Лозанна, 2 апреля 2015

В последнее время Вашингтон и Брюссель активизировали давление на Иран, обосновывая это якобы военной помощью, оказываемой Тегераном Москве. При этом до сих пор реальных доказательств того, что Исламская Республика поставляет России ударные беспилотники Shahed-136, которые ВС РФ активно используют для нанесения ударов по украинским объектам, ни Киев, ни страны Запада так и не предоставили.

Дополнительным поводом политических и экономических рестрикций Запада против Ирана стали массовые волнения, вспыхнувшие в стране в сентябре из-за смерти 22-летней девушки Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Ее семья считает, что девушку избили в полиции, и она погибла из-за полученных травм. Власти республики это отрицают. Протесты были подавлены, часть задержанных участников приговорены к смертной казни.

Воспользовавшись всеми этими поводами, в США объявили, что переговоры о возобновлении так называемо «ядерной сделки» (Совместного всеобъемлющего плана действий — СВПД) в сложившихся условиях невозможны. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Я считаю, что в ближайшей перспективе вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки не стоит на повестке дня в условиях, когда беспилотники Ирана атакуют украинские города, а иранское правительство жестоко обращается с собственным народом

— заявил представитель Пентагона на форуме «Манамский диалог», организованном британским Международным институтом стратегических исследований.

При этом Соединенные Штаты, сообщил Кол, будут предпринимать и далее все усилия, чтобы не допустить появления у Ирана возможности создания ядерного оружия. Как Вашингтон намерен реализовывать эти намерения, при отсутствии диалога и, соответственно, контроля за научными разработками Ирана в этой сфере, представитель Пентагона не уточнил

В 2015 году Иран заключил соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) с «группой шести», в которую вошли США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция. План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и возобновил действие санкций против Ирана. В ответ Тегеран стал отказываться от соблюдения СВПД.

По сути, отказ США от возобновления «ядерной сделки» для Ирана не имеет никаких практических последствий. Тегеран десятилетиями находится под мощным санкционным давлением Запада, при этом не только удерживает устойчивое развитие экономики, но и добивается серьезных успехов в производстве вооружений. Гораздо важнее и перспективнее для Исламской Республики растущее сотрудничество с Россией, Китаем и другими странами, не входящими в коалиционный блок Вашингтона и его союзников.

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