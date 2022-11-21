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В США рассказали о запасе крылатых ракет России

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Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» с фрегата ВМС РФ
Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» с фрегата ВМС РФ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Ракетные удары по системе энергоснабжения Украины могут объясняться наличием запаса ракет у России и комплектующих к ним. К такому выводу пришли журналисты The New York Times.

По словам издания, массированный удар по украинской инфраструктуре ставит под вопрос утверждения об истощении запаса ракет у вооруженных сил России, которая могла накопить арсенал заранее или найти новые источники оружия. Так, Министерство обороны Великобритании сообщало, что крупномасштабная атака на объекты инфраструктуры, скорее всего, сильно уменьшила запасы российских ракет большой дальности, и «вероятно, ограничила способность России поражать большое количество целей».

Журналисты предположили несколько возможных сценариев, объясняющих, как России удалось осуществить крупномасштабное поражение целей на Украине. Согласно одному из них, РФ, скорее всего, успела заранее накопить запасы микрочипов и других технологий, необходимых для создания высокоточных ракет. Такие микроэлектронные компоненты могли изначально использоваться в гражданских целях, и Москва смогла получить их через государства или частные лица.

Ранее Королевский объединенный институт оборонных исследований сообщил о впечатляющих характеристиках российских ракет Р-37М и Р-77-1, используемых в ходе специальной военной операции (СВО). Это означает, что российские МиГ-31 могут оставаться вне досягаемости украинских средств противовоздушной обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Продукция
МиГ-31
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