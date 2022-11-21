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В США рассказали о дальнобойных российских ракетах

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Р-77
Р-77.
Источник изображения: Twitter.com

Характеристики российских ракет Р-37М и Р-77-1, используемых в ходе специальной военной операции (СВО), впечатляют. Об этом со ссылкой на Королевский объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI) рассказывает обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор пишет, что ракеты Р-37М и Р-77-1 класса «воздух-воздух» развивают скорость до шести чисел Маха. Обозреватель отмечает дальнобойность этих ракет: первой — до 400 километров, второй — до 110 километров.

«Это означает, что российские МиГ-31 могут оставаться вне досягаемости украинских средств противовоздушной обороны (ПВО)», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что указанные ракеты неоднократно сбивали украинские самолеты Су-25 и Су-24.

В ноябре обозреватель американского издания 19FortyFive Себастьян Роблин со ссылкой на Королевский объединенный институт оборонных исследований заметил, что российские истребители-перехватчики МиГ-31 используют ракеты большой дальности Р-37М для поражения украинских самолетов в ходе специальной военной операции.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
МиГ-31
Су-24
Су-25
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