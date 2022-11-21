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ТАСС

Пентагон: США добиваются от Ближнего Востока усиления нажима на Россию в связи с Украиной

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: Austin Nooe/Shutterstock/FOTODOM

Как отметил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол, "мир, в котором действия России остаются безнаказанными, - это не тот мир, в котором хотелось бы жить кому-то из нас"

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются от союзников и партнеров на Ближнем Востоке усиления давления на Россию в связи с ее специальной военной операцией (СВО) на Украине. Это признал в пятницу заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

"Я понимаю императивы ближайшей перспективы, я понимаю напряженности, дилеммы, издержки [в международных отношениях]. Все это действительно существует, и я не хочу принижать значение этого," - заявил заместитель главы американского военного ведомства, выступая на форуме "Манамский диалог", который организован британским Международным институтом стратегических исследований. Однако он отметил, что у данного региона есть свои интересы в том, что происходит на Украине, поэтому ему "необходимо делать больше",

"Потому что делать это правильно, потому что мир, в котором действия России остаются безнаказанными, - это не тот мир, в котором хотелось бы жить кому-то из нас", - считает Кол.

Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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