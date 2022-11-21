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В США рассказали об «идеальном шторме» из-за российских «Союзов»

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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb, март 2021 года
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb, март 2021 года.
Источник изображения: «Роскосмос»

Уход российских ракет «Союз» с мирового рынка космических запусков создал идеальный шторм. Об этом в беседе со SpaceNews рассказал генеральный директор United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.

По его словам, в течение последних 20-30 лет предложение по запуску ракеты обычно превышало спрос на подобные услуги, однако в настоящее время, в частности, из-за развития систем вроде Kuiper ситуация начала меняться в обратную сторону.

«Во всем мире не хватает запусков», — сказал глава ULA.

По его мнению, рост спроса на ракеты и уход российских ракет Союз с мирового рынка создали идеальный шторм. Глава ULA рекомендовал Минобороны США заранее заказывать пусковые услуги у своих подрядчиков.

В апреле Бруно заявил, что соглашение американского интернет-гиганта Amazon, предполагающее покупку до 83 запусков ракет у компаний Arianespace, Blue Origin и ULA, является большой сделкой в контексте геополитических событий, связанных с Украиной.

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Страны
США
Украина
Компании
Arianespace
Blue Origin
ULA
Проекты
Ariane РН
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