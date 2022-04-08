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Эксплуатант РД-180 заявил о невозврате России на рынок пусковых услуг

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Источник изображения: Фото: TASS/imago stock&people

Соглашение американского интернет-гиганта Amazon, предполагающее покупку до 83 запусков ракет у компаний Arianespace, Blue Origin и United Launch Alliance (ULA), является «большой сделкой» в контексте недавних геополитических событий, связанных с Украиной. Заявление главы ULA Тори Бруно передает SpaceNews.

Издание напоминает, что Arianespace, Blue Origin и ULA выиграли многомиллиардные контракты на запуск 3236 спутников системы широкополосного доступа в интернет Kuiper, над которой работают в Amazon.

По словам главы альянса ULA, который в настоящее время эксплуатирует ракету Atlas 5 с российским двигателем РД-180, это гарантирует, что Запад никогда больше не будет зависеть от России в области пусковых услуг. «Россия не вернется на рынок коммерческих запусков», — сказал он.

Согласно оценкам ULA, контракт с Amazon позволит ежегодно запускать от 20 до 25 ракет Vulcan, создаваемых на замену Atlas 5. «По сути, мы собираемся удвоить американскую производственную базу запуска», — заверил он.

Выполнение контракта позволит Arianespace проводить 18 запусков перспективного носителя Ariane 6. Производственные планы Blue Origin не поменялись.

В марте «Роскосмос» в ответ на санкции прекратил поставки в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

В феврале госкорпорация в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией приостановила пуски российских ракет «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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Гвиана
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Франция
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Atlas V
РД-180
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