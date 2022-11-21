В России оценили уничтожение утилизировавших «Скальпели» цехов на Украине

Цеха в Павлограде, уничтоженные в ходе высокоточных ударов Воздушно-космическими силами (ВКС) России, ранее занимались утилизацией первых ступеней ракет РТ-23 «Скальпель». Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист оценил уничтожение ВКС России этих объектов. «Ракетное твердое топливо выплавлялось определенным способом, и из полученного вещества делали начинку тех многочисленных противотанковых и противопехотных мин, которые сейчас понатыканы вокруг укрепрайонов в Донбассе», — сказал эксперт.

По его словам, эти мины производились сотнями и тысячами штук. «Можно предположить, что у Украины будет нехватка мин собственного производства. А из-за рубежа они поставляются все-таки в ограниченном количестве», — сказал специалист.

По его словам, другое предприятие, цеха которого были уничтожены ударом ВКС России, — завод «Искра» в Запорожье — занималось ремонтом радиолокационных станций (РЛС) для систем противовоздушной обороны (ПВО). «Они до сих пор используют в качестве источников информации для ПВО РЛС от комплексов С-300. Мы их повреждаем, а они их ремонтируют и обратно устанавливают. Теперь у них могут возникнуть проблемы с ремонтом РЛС», — отметил специалист.

В ноябре газета The New York Times признала, что с приходом холодов наступательные действия Вооруженных сил Украины в зоне российской специальной военной операции станут более сложными в исполнении и более затратными.