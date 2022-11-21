Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины

ВКС России уничтожили цеха предприятий в Запорожье и Днепропетровской области

В Павлограде Днепропетровской области ракетные удары высокоточным оружием уничтожили цеха военного предприятия, в Запорожье — цеха завода «Искра», заявили 17 ноября в Минобороны России. По словам экспертов, павлоградский завод выпускал тысячи противотанковых и противопехотных мин, которыми сейчас усеян Донбасс. А в Запорожье занимались ремонтом РЛС для зенитных комплексов. В зоне проведения СВО российские ВС продолжали вести оборонительные действия, а на южно-донецком направлении — продвигаться вперед.

По военной инфраструктуре

В четверг в Минобороны России рассказали о результатах ракетных ударов, нанесенных накануне по объектам на Украине.

— Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Завод в Павлограде занимался утилизацией первых ступеней ракеты РТ-23 «Скальпель», рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Реактивная система залпового огня «Ураган» в зоне СВО Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

— Ракетное твердое топливо выплавлялось определенным способом, и из полученного вещества делали начинку тех многочисленных противотанковых и противопехотных мин, которые сейчас понатыканы вокруг укрепрайонов в Донбассе, — пояснил он. — Эти мины производились сотнями и тысячами штук. Можно предположить, что у Украины будет нехватка мин собственного производства. А из-за рубежа они поставляются всё-таки в ограниченном количестве.

Что касается завода «Искра» в Запорожье, то это предприятие занималось в том числе ремонтом РЛС для ПВО, продолжил Алексей Леонков.

— Они до сих пор используют в качестве источников информации для ПВО РЛС от комплексов С-300. Мы их повреждаем, а они их ремонтируют и обратно устанавливают. Теперь у них могут возникнуть проблемы с ремонтом РЛС для комплексов «Бук-М1», «Оса», С-300, — полагает эксперт. — Но насколько повлияет на работу предприятия нанесенный ракетами ущерб, и насколько быстро оно может быть восстановлено, пока трудно сказать.

В наступлении и в обороне

На южно-донецком направлении российские подразделения продолжают наступать. Как сообщили в военном ведомстве, взята под полный контроль дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское в ДНР. Кроме того, пресечены три атаки ВФУ силами до трех ротных тактических групп. В результате огневого поражения противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 60 военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин, рассказали в Минобороны.

На остальных оперативных направлениях российские войска удерживают оборону. На купянском была сорвана попытка противника атаковать позиции наших войск в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Потери ВФУ составили до 20 военнослужащих и два бронеавтомобиля.

Работа реактивной системы залпового огня «Ураган» в зоне СВО Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

На красно-лиманском направлении сорваны попытки ВФУ атаковать позиции российских подразделений силами пяти ротных тактических групп. Потери украинских формирований здесь составили до 100 убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.

В Минобороны России сообщили о бунте в одном из соединений ВФУ: на лисичанском направлении военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи из-за высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов. «Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих», — рассказали в ведомстве.

Фото: Global Look Press/MOD Russia Источник изображения: iz.ru

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления ВФУ, 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 166 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Средства ПВО за сутки сбили шесть БПЛА, 15 реактивных снарядов, в том числе 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Гусельское в ДНР, Зимогорье в ЛНР и Скадовск Херсонской области, а также два реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Стрелячья Харьковской области и два реактивных снаряда «Ольха» в районах населенных пунктов Рубежное и Макеевка в ЛНР.

Работа огнеметной системы «Солнцепек» в зоне СВО Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнил Игорь Конашенков.

17 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку почетного наименования «гвардейский». Согласно документу, воинская часть отмечена «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». 9 ноября президент присвоил гвардейское звание 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому Краснознаменному полку.

Точным огнем

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Тыловую колонну рядового Камиля Гасанова атаковали украинские формирования. Его автомобиль потерял ход от повреждений из-за разорвавшегося снаряда. Камиль мгновенно покинул горящую машину и вступил в бой, уничтожив из штатного оружия четырех боевиков. Понеся потери, ВФУ отступили. Отразив нападение, солдат восстановил исправность своего транспортного средства и продолжил движение в заданный район.

— Проявив личное мужество, рядовой Гасанов выполнил поставленную задачу и доставил груз на позиции российских войск своевременно и без потерь, — отметили в Минобороны.

Фото: Global Look Press/MOD Russia Источник изображения: iz.ru

В ходе наступления подразделение российских мотострелков попало под обстрел украинских формирований. Старший лейтенант Рашидхан Амирарсланов организовал маскировку поста корректировки огня, определял точки прицеливания и передавал координаты объектов противника. В результате его точных расчетов была поражена минометная батарея противника, в которую входили пять единиц 82-мм минометов и до 20 боевиков, рассказали в военном ведомстве.

Расчет боевой машины лейтенанта Степана Бучнева поддерживал огнем наступление. Его подчиненные нанесли артиллерийский удар по объектам ВФУ, уничтожив четыре минометных орудия и два артиллерийских взвода. «Грамотными действиями в сложной обстановке лейтенант Степан Бучнев смог организовать слаженную работу — точную и быструю наводку боевой машины по целям противника, что, в свою очередь, значительно снизило военный потенциал украинских вооруженных формирований и в дальнейшем позволило развить стремительное наступление группировки войск на районы, подконтрольные радикалам», — заявили в Минобороны.

Андрей Федоров

Роман Крецул