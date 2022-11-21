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ТАСС

WSJ: заявление генерала Милли о переговорах по Украине противоречит позиции США

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Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
Источник изображения: Алексей Ерешко/ТАСС

При этом обозреватель газеты отметил, что такие высказывания не лишены стратегической логики

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Высказывания председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли относительно переговоров по Украине свидетельствуют о возможном расколе между военными и чиновниками в США. С такой оценкой выступил обозреватель газеты The Wall Street Journal Сет Кропси в статье, опубликованной на сайте издания.

Ранее Милли заявил, что Украине следовало бы подумать о ведении с РФ переговоров об урегулировании ситуации, поскольку добиться военной победы Киеву чрезвычайно сложно.

"Такие высказывания не лишены стратегической логики. Вместе с тем они демонстрируют опасность получения генералами политического веса", - отмечает автор, подчеркивая, что на фоне партийных распрей в США проявилось "напряжение между военными и гражданской властью".

Кропси пишет, что продолжение Вашингтоном военной поддержки Киева "в большей степени отвечает интересам США", чем запуск переговоров. Высшему офицерскому составу, по словам автора, следует воздерживаться от участия в определении политического курса, поскольку одной из сильных сторон военных является их независимость от партийной повестки, а также наличие доверия со стороны обеих партий. В то же время, отмечает Кропси, в США наметилась тенденция к тому, что отставные генералы занимают высокие посты в администрации.

"США рискуют оказаться в идеальном военно-гражданском шторме, при котором набравший веса генерал Милли придет на смену министру обороны [Ллойду] Остину или займет другую важную роль в администрации [президента США Джо] Байдена", - указывает автор. По его мнению, назначение генералов на столь важные посты уже создало условия для "серьезного военно-гражданского раскола" и проявило стремление офицеров занять позицию, продвигаемую представителями той или иной партии. "Политические решения США относительно войны на Украине принимаются и должны приниматься избранными чиновниками", - констатировал автор.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей не отрицал, что речь идет, по сути, об экономической войне против РФ. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.  

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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