Инспекторская группа «Царские волки» провела испытания в зоне СВО комплекса РЭБ «Барьер-купол»

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Инспекторская группа "Царские волки", созданная Дмитрием Рогозиным, продолжает проводить испытания российской перспективной техники в боевых условиях, т.е. в зоне проведения специальной военной операции. Очередному тестированию была подвергнута новая тактическая система РЭТ "Барьер-купол", предназначенная для защиты от беспилотников.

Как сообщается, испытания системы РЭБ проводились вместе с интернациональной бригадой "Пятнашка" как на полигоне в тылу, так и непосредственно на линии соприкосновения. По итогам тестирования комплекс показал высокую эффективность работы с различными видами беспилотников.

Мы планируем предоставить нашему заказчику необходимые документы по этим испытаниям, проведённым в боевых условиях, чтобы эта система была оттиражирована в необходимом количестве для всех наших воинских подразделений, которые ведут здесь борьбу с высокотехнологическим врагом

- заявил по итогам испытаний Рогозин.

Ранее группа уже провела испытания "умного" прицела для минометов вместе бойцами 1-го армейского корпуса НМ ДНР, а также неких перспективных средств связи с батальоном "Спарта". Это только те испытания, о которых сообщается. Не исключено, что "Царские волки" проводят тестирование вооружения в "закрытом режиме" без раскрытия самих фактов испытаний.

Недавно Рогозин сообщил о создании инициативной группы "Царские волки", в которую вошли военные советники и эксперты, имеющие богатый военный опыт. Группа действует как добровольческое подразделение, задачей является испытание в зоне спецоперации перспективных вооружений, комплексов и техники, по каким-то причинам не запущенных в серийное производство.