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Ракетные боеприпасы имеют предельный гарантийный срок эксплуатации, но украинские военные используют их и после того, как он заканчивается. Так, в районе Донецка ВСУ применили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, срок годности которой истек 25 лет назад.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Данный факт выяснился после того, как местные граждане нашли двигатель упавшей ракеты. Оказалось, что гарантийный срок данного боеприпаса давно закончился. Похоже, изделие не смогло осуществить захват цели и самоликвидировалось.

Маркировка, сохранившаяся на двигателе, указывает, что американский военпром изготовил данный боеприпас в далеком 1991 году, и уже 25 лет, как он считается негодным к применению.

О преступной безответственности украинских военных, приводящей к непредсказуемым последствиям, свидетельствует множество фактов. К примеру, недавно две ракеты ПВО, выпущенные ВСУ, оказались на территории Польши вблизи населенного пункта Пшеводув возле границы с Украиной. Этот прилет привел к гибели двух мирных польских граждан.

Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM способны развивать скорость до 2,28 тысячи километров в час. Максимальная дальность их действия в случае применения с больших высот – 100 километров.