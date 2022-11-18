Небензя сообщил о попытке провокации Польшей и Украиной конфликта между Россией и НАТО

Постпред России при ООН назвал безответственными заявления Варшавы и Киева

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Заявление Варшавы и Украины после инцидента с ракетой в Польше нельзя воспринимать иначе, как попытку спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось бы созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно", - сказал он.

Небензя напомнил, что вскоре после сообщения о взрыве в Польше украинский президент Владимир Зеленский сразу обвинил в этом обстреле Россию. "Обращаю внимание коллег - подобные заявления делает человек, который не может не обладать информацией о том, что на территорию Польши залетели именно украинские ракеты, выпущенные системой ПВО, - указал в связи с этим Небензя. - А значит это не просто преднамеренная дезинформация, а сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущую "войну по доверенности" с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной".

"Ненамного дальше ушли и русофобские власти Польши, с самого начала безапелляционно утверждавшие, что подверглись российской атаке. В МИД этой страны среди ночи был вызван российский посол, которому был заявлен решительный протест", - добавил российский дипломат.

Постпред РФ при этом указал, что по первым фотографиям, появившимся в соцсетях вскоре после взрыва, было понятно, что на территорию Польши попала ракета украинской ПВО. "Собственно, это прямым текстом подтвердили уже даже в НАТО и в целом на Западе", - добавил он.

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