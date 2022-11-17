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В США рассказали о проблеме стелс-самолетов

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БЛА Northtop Grumman RQ-180
Изображение нового американского секретного малозаметного большого разведывательного БЛА Northtop Grumman RQ-180.
Источник изображения: Aviation Week & Space Technology

Двигатели выполненных по стелс-технологии малозаметных истребителей оставляют инверсионные следы, которые снижают скрытность. О проблеме стелс-самолетов рассказывает американское издание Popular Mechanics.

Отмечается, что в 2021 году в США заметили секретный беспилотный летательный аппарат RQ-180, обратив внимание на его инверсионный след.

«Этот инверсионный след, похожий на облако след водяного пара, образующийся при полете самолета на большой высоте, привел их прямо к таинственному самолету, как длинная белая стрела, говорящая "я здесь"», — пишет издание.

Инверсионный след образуется после смешивания холодного воздуха с паром из отработанных газов двигателя самолета, который конденсируется. На определенной высоте самолет может лететь, не оставляя следов. «Теоретически в нескольких тысячах футов над вами всегда будет более сухой воздух», — сказал Адам Дюрант, гендиректор компании SATAVIA, которая производит программное обеспечение для моделирования инверсионных следов.

В 1961 году в США создали систему впрыска хлорсульфоновой кислоты в выхлопные газы двигателей бомбардировщика B-47 Stratojet. Это позволило создать инверсионный след из малозаметных частиц. Система оказалась эффективной, но масса оборудования составляла 180 килограммов, что снижало бомбовую нагрузку самолета. Также самолет нес запас химикатов, который сокращал количество возимого топлива.

В октябре издание Military Watch писало, что обзорно-локационная система ОЛС-35 российского истребителя Су-35 предназначена для поиска стелс-самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
ОЛС-35
Су-35
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