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В США оценили систему поиска стелс-истребителей российского Су-35

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Оптико-локационная станция ОЛС-35 Источник: http://www.npk-spp.ru/.

Российский истребитель Су-35 получил обзорно-локационную систему ОЛС-35, которая разработана для поиска стелс-истребителей. Системы российского самолета, которые позволяют бороться с истребителями пятого поколения, оценили в публикации американского журнала Military Watch.

«С момента своего поступления на вооружение в 2014 году российский Су-35 завоевал репутацию истребителя поколения "4++", хорошо оптимизированного для борьбы с самолетами-невидимками пятого поколения, причем способность его датчиков делать это была широко отмечена», — пишет издание.

Самолет получил радиолокационную станцию (РЛС) Н035 «Ирбис» с фазированной антенной решеткой. Отмечается, что станция позволяет обнаруживать малозаметные цели на расстоянии до 90 километров.

Также Су-35 оснащен обзорно-локационной системой ОЛС-35 с дальностью обнаружения воздушных целей до 90 километров. ОЛС-35 позволяет поддерживать ситуационную осведомленность без радаров. Это снижает заметность самолета. Система может обнаруживать самолеты противника с помощью тепловизионного канала по теплу двигателей и нагретым элементам планера самолета. В состав ОЛС-35 входит лазер, который измеряет расстояние до цели и наводит управляемое оружие.

В июле в пресс-службе «Рособоронэкспорта» сообщили, что Су-35 способен управлять действиями авиации, выполняя задачи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

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Россия
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ОЛС-35
Су-35
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РОЭ
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