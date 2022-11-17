Сверхтяжелая американская ракета SLS, наконец, совершила первый полет

Ракета достигает в высоту ста метров, ее масса более 2600 тонн Нижняя ступень использует одноразовую версию водородных ракетных двигателей шаттлов, вторая ступень — модернизированная верхняя ступень от более ранней американской ракеты Delta IV. Соответственно, она использует кислород-водородный двигатель от Delta IV.

Запуск состоялся тогда, когда в то, что он удастся в этом году, уже мало кто верил — даже в космической отрасли. Двенадцатилетняя программа одноразовой ракеты за несколько миллиардов долларов рискует стать устаревшей на фоне новых, куда более дешевых конструкций.

Первый испытательный пуск — миссия Artemis I — состоялся 16 ноября, в 09:47:44 по Москве. Ракета вывела на орбиту космический корабль Orion, который во время 25-дневной миссии должен достигнуть орбиты Луны, сблизиться с ней на 130 километров, а затем вернуться на Землю. Общая протяженность маршрута — в районе 1,9 миллиона километров. Все это произойдет в полностью беспилотном режиме, чтобы продемонстрировать способность системы безопасно доставить туда же астронавтов.

Сам запуск можно увидеть ниже:

SLS — сверхтяжелая ракета, способная выводить на орбиту до 130 тонн (до 70-105 тонн в первых версиях), что близко или больше, чем даже у Falcon Heavy от SpaceX — ранее самой тяжелой летающей ракеты землян в XXI веке.

Ракета двухступенчатая, но имеет дополнительные боковые ускорители. Технически они повторяют ускорители «Шаттлов», однако модернизированы и сделаны заведомо одноразовыми с повышением тяги на 25 процентов. Основные двигатели ракеты работают на жидком водороде и кислороде — это RS-25D/E, модернизированный двигатель, опять же, от «Шаттлов». Ранее запуски SLS несколько раз откладывали именно из-за проблем с горючим для этих двигателей: водород легко утекает из баков, и его утечки были причиной отмены стартов.

Однако, в отличие от «Шаттлов», SLS задумана одноразовой: сделали так потому, что программу начинали 12 лет назад, когда NASA разочаровалось в многоразовых конструкциях из-за огромной стоимости и высокой аварийности многоразовых «Шаттлов» (в них погибли 14 человек экипажа — больше, чем на всех остальных типах пилотируемых космических носителей, вместе взятых).

С тех пор компания SpaceX убедительно показала, что многоразовые носители могут быть дешевле одноразовых, при этом вполне безопасными. Именно ее корабли на ее же ракетах сейчас доставляют людей на МКС. В этих условиях множество американских отраслевых наблюдателей ставят под вопрос осмысленность программы SLS и спроектированного для использования с этой ракетой пилотируемого корабля Orion.

Дело в том, что стоимость миссий для нее огромна. Первый запуск, согласно аудиту NASA, обойдется в 2,2 миллиарда долларов за саму ракету SLS, еще миллиард — за корабль Orion, а еще 568 миллионов — за наземное обеспечение миссии. Цена даже одной SLS эквивалентна нескольким десяткам пускам ракеты Falcon 9. Хотя полезная нагрузка той в несколько раз выше, стоимость выведения нагрузки для частично многоразовых носителей SpaceX получается на порядок ниже, чем у SLS.

Базовая версия ракеты SLS Источник изображения: Wikimedia Commons

Кроме того, компания Илона Маска разрабатывает сверхтяжелый Starship, который сможет выводить на орбиту как минимум 100 тонн полезной нагрузки. На самом деле, он даже более грузоподъемный, чем перспективные версии SLS, поскольку в его полезную нагрузку не входит вес пилотируемого корабля (второй ступени Starship), а SLS засчитывает массу Orion в свою полезную нагрузку. Ожидаемая стоимость запуска Starship — ниже 100 миллионов долларов (есть и значительно более низкие оценки).

Учитывая все эти факторы, NASA, раньше планировавшее лунную программу исключительно на SLS, не так давно подписала с SpaceX соглашение, согласно которому Starship задействуют для высадки астронавтов на Луну.

Правда, к спутнику Земли их доставит Orion, запущенный на SLS, — видимо, так в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию комического пространства США планируют снять вопрос о том, зачем они потратили 23 миллиарда долларов на разработку SLS и 26,3 миллиарда на корабль Orion. Эти 50 миллиардов долларов значительно превышают инвестиции, полученные частной компанией SpaceX за всю ее историю.