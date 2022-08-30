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Naked Science

Первый полет лунной ракеты NASA отменили за 40 минут до старта

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SLS на стартовом столе LC-39B Космического центра Кеннеди, Флорида
SLS на стартовом столе LC-39B Космического центра Кеннеди, Флорида.
Источник изображения: Trevor Mahlmann, Ars Technica

Долгожданный запуск Space Launch System традиционно для всей программы «Артемида» снова столкнулся с задержками. На этот раз — непосредственно во время предстартовой подготовки к первому полету. Принцип better safe than sorry (что-то вроде «береженого Бог бережет») работает безотказно, однако теперь не известно, когда ракета все-таки взлетит.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в официальном блоге программы «Артемида» сообщило, что инженеры наземной инфраструктуры собирают дополнительные данные. Примерно в 15:34 по московскому времени (08:34 по местному) директор запуска остановил предстартовый отсчет за 40 минут до времени пуска. Причина — аномальные показатели датчиков во время тестирования двигателей.

К этому моменту первую и вторую ступени полностью заполнили компонентами топлива (жидкие кислород и водород), началась проверка двигателей слабым потоком водорода (bleed test). Номинально все четыре RS-25 должны были плавно остыть до пороговых температур, при которых прокачка криогенных горючего и окислителя в рабочем режиме не повредит трубопроводы. Но что-то пошло не так, и показатели третьего двигателя вышли за рамки допустимых.

Таймлапс вывоза SLS на стартовый стол из здания вертикальной сборки (VAB) / ©CosmoSapiens, NASA, Youtube Отметим, за несколько часов до этого, еще во время пополнения баков первой ступени, возникла утечка водорода. С аналогичной проблемой уже сталкивались на генеральных репетициях старта (wet dress rehearsal). Судя по всему, на этот раз объемы утечки оказались ниже, так что предстартовый отсчет возобновили. Хотя не обошлось без нервных реакций: некоторые СМИ успели написать, что запуск опять откладывается и состоится не ранее пятницы, 2 сентября.

Из-за двух задержек подряд в ходе подготовки к запуску у инженеров наземной инфраструктуры не осталось времени для устранения замечаний к третьему двигателю. Пусковое окно на 29 августа составляло всего два часа (один из которых «съели» метеорологи), поэтому, раз быстро разобраться с аномальным bleed test не удалось, старт пришлось отменить. Теперь из первой и второй ступеней SLS начнется слив компонентов топлива, который займет несколько часов. Уже к сравнительно безопасной (корабль Orion останется заправленным) ракете смогут подобраться сотрудники NASA, чтобы проанализировать оборудование лично.

Напомним, миссия «Артемида-1» (Artemis I) — испытательная. Во время нее хотят отработать большинство процедур для дальнейших пилотируемых полетов по новой американской программе освоения Луны. Корабль Orion без экипажа и с неполным комплектом оборудования жизнеобеспечения проведет до полутора месяцев в космосе. Вместе с ним к Луне отправится десяток исследовательских микроспутников. Следующий полет SLS состоится не ранее чем через год после первого — и уже с экипажем на борту Orion.

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