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ТАСС

Постпредство РФ при ООН: факты говорят о непричастности России к падению ракет в Польше

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Источник изображения: AP Photo

Как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, Инцидент в Польше является ни чем иным как попыткой спровоцировать прямое военное столкновение России и НАТО

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Факты все отчетливее указывают о непричастности России к попаданию ракет на территорию Польши. Об этом заявил во вторник вечером первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Важны факты, и они как раз все отчетливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши, - отметил дипломат в своем Telegram-канале. - Еще один факт - немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию. С готовностью подхваченная давно уже обезумевшими от русофобии поляками".

Инцидент в Польше является ни чем иным как попыткой спровоцировать прямое военное столкновение России и НАТО, заявил он.

"Налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями", - написал первый постпред.

Польский инцидент, без сомнений, будет в центре внимания на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в среду, заявил Полянский.

"16 ноября в СБ ООН пройдет очередное заседание по Украине", - отметил он. Оно начнется в 23:00 мск.

"Посмотрим, о чем в этих условиях будут говорить на заседании западники, помимо привычных мантр о "российской агрессии" и "войне по выбору", но нет практически никаких сомнений в том, что польский инцидент будет в центре внимания. Признать роль Украины и Польши в этой опаснейшей провокации для наших бывших западных партнеров вещь немыслимая. Зато игнорировать факты и списывать все на Россию для них дело привычное, не замечают же они источник продолжающихся обстрелов ЗАЭС. Даже любопытно, как они будут выкручиваться на этот раз!" - добавил Полянский. 

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