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В США оценили затраты на строительство нового эсминца

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Концепт DDG(X)
Концепт DDG(X).
Источник изображения: usni

Стоимость строительства каждого эсминца DDG(X) для Военно-морских сил (ВМС) США может составить 3,4 миллиарда долларов. Затраты на строительство корабля оценили аналитики Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), пишет Breaking Defense.

Аналитики ВМС прогнозируют, что стоимость каждого корабля составит от 2,3 до 2,4 миллиарда долларов, однако в Конгрессе считают, что DDG(X) обойдется в 3,1-3,4 миллиарда долларов. До 2052 года ВМС могут приобрести до 47 кораблей, а общая стоимость программы составит от 99 до 146 миллиардов долларов.

«Неопределенность в отношении конечных размеров и возможностей эсминца следующего поколения предполагает, что его окончательная стоимость может существенно отличаться от оценок как ВМС, так и CBO», — говорится в отчете Бюджетного управления Конгресса.

В августе издание The Drive сообщило, что американский эсминец Preble типа Arleigh Burke получил лазерное оружие High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance system (HELIOS), предназначенное для наблюдения и ослепления противника.

В январе ВМС США показали концепт эсминца DDG(X) с лазерным оружием и гиперзвуковыми ракетами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
ГЗЛА
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