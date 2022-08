Американский эсминец получил лазерное оружие

Эсминец Preble типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США получил лазерное оружие High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance system (HELIOS), предназначенное для наблюдения и ослепления противника. Об этом со ссылкой на корпорацию Lockheed Martin сообщает издание The Drive.

В публикации отмечается, что 60-киловаттный лазер был установлен на борт корабля несколько недель назад. Издание отмечает, что лазерная установка размещена на платформе, изначально предназначавшейся для 20-миллиметровой пушки Vulcan корабельного зенитного артиллерийского комплекса Mark 15 Phalanx CIWS.

Согласно The Drive, лазерная установка способна поражать небольшие беспилотники и катера, а также ослеплять оптические системы на вражеских самолетах и кораблях. Издание пишет, что Lockheed Martin уже договорилась с ВМС США об установке еще одной HELIOS на второй корабль типа Arleigh Burke.

Отмечается, что в корпорации работают над 150-киловаттным лазером.

В июне вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что в создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров Россия опережает ведущие державы мира на три-пять лет.