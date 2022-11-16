Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.

В отношениях с Москвой София перешла "красную линию", которой в пределах текущего противостояния Россия – Запад прежде опасалась.

А ведь еще месяц назад казалось, что мы побили уже все горшки – вопрос был поставлен о разрыве дипломатических отношений между двумя странами. Есть подозрение, что разрыва не случилось только по той причине, что с российской стороны надеялись на новую болгарскую власть и на "разрядку". Применительно к странам НАТО эти надежды сейчас преимущественно бесплодные: там что ни выборы, то забег русофобов. Но болгарский народ определенно дал понять, что это не его случай. Болгары хотели другой внешней политики – и продолжают ее хотеть.

В ходе опроса, проведенного в эфире национального телевидения Болгарии, 69,4% проголосовали "категорически против" отправки военной помощи ВСУ, еще 3,1% "скорее против", в той или иной степени за – меньше четверти.

Сравним с голосованием по этому вопросу в Народном собрании: за – 175 депутатов болгарского парламента, против – 49, один воздержался.

А ведь речь идет о составе, выбранном только в начале октября и на волне общественного недовольства государственной русофобией. Это были четвертые выборы за два года, поскольку долгосрочная коалиция у болгарских партий не склеивается. Каждый раз победитель менялся.

После первого в цикле голосований больше всего голосов набрала партия ГЕРБ действовавшего тогда премьера Бойко Борисова, причем несмотря на то, что в Болгарии больше года шел вялотекущий майдан, лично против него направленный.

Русофоб, атлантист, "еврооптимист", подчеркнуто проамериканский политик Борисов совсем не похож на типичную жертву цветной революции. Но есть нюанс, точнее, множество нюансов, которыми он оброс за свое более чем десятилетнее правление. Главный – это зашкаливающая по европейским меркам коррупция, сделавшая Борисова "токсичным" активом. Собрать новую коалицию из попавших в парламент партий ему не удалось, были назначены новые выборы.

Следующим победителем стала партия "Есть такой народ" известного в стране шоумена Слави Трифонова. Договориться о постоянном правительстве опять не получилось, но – лишь бы убрать ненавистного Борисова – до новых выборов поставили временное, так называемое служебное, как бы из профессионалов, которым интересны налоги и субсидии и не очень интересна политика.

Болгарам эта идея неожиданно понравилась, и на вторых перевыборах в лидеры вышла новая партия "Продолжаем перемены", возглавляемая тандемом Кирила Петкова и Асена Василева, которые в правительстве "технократов" ведали экономическим блоком. Новым премьером стал Петков, а общественный договор между ним, другими членами правящей коалиции и, пафосно выражаясь, народом выглядел примерно так: нужно поменьше политики (в том числе внешней), поменьше идеологии, поменьше истории и других поводов для разногласий, вместо этого всего нужна совместная прагматичная работа на благо страны и ее хозяйства.

Это свое обещание Петков не выполнил, ему, будем считать, не повезло: через два месяца после запуска его "внеидеологического" правительства Россия начала спецоперацию на Украине, а Запад – глобальный конфликт с Россией, ради которого требовал от союзников "сомкнуть ряды" и был особенно пристрастен к тем, кого можно было заподозрить в некоторой лояльности к Москве.

Болгарию можно было заподозрить. Петков для этого поводов не давал, но экономика страны сохраняла относительно высокую зависимость от России, а исследование, проведенное по заказу Еврокомиссии, определило болгар как наиболее пророссийски настроенный народ Евросоюза.

То ли доказывая субъектам внешнего управления, что ему можно доверять, то ли не имея вообще никакого пространства для маневра в отношениях с ними, Петков занял радикальную позицию – поссорился с Москвой сильнее, чем того требовала ситуация, по количеству санкций и самосанкций (они же – "выстрелы в собственную ногу") встав практически вровень с правительствами Прибалтики.

Однако поставки на Украину оружия оставались видимой "красной линией". Технически – благодаря болгарской соцпартии, которая входила в правящую коалицию и давно считается наиболее лояльной к Москве. Но и болгарское общество сполна высказало свое недовольство внешней и внутренней политикой Петкова.

Хотелось бы сказать, что дошло до того, что премьеру залепили снежком в лицо под крики "предатель" и "НАТО – вон!", но так сказать нельзя, поскольку с этого широкий протест, напротив, начался, а впоследствии принимал самые разные формы – от многотысячных манифестаций до стачек в портах, откуда могли отправить оружие ВС Украины.

Брожение в народе, который выражал недовольство социально-экономическим положением в стране и ее атлантическим "креном", перекинулось на партию Слави Трифонова, чем воспользовался Бойко Борисов. Экс-премьер наскреб в парламенте нужное для вотума недоверия правительству количество голосов тех, кого Петков настроил против себя. Получив обидный "пинок", уходящий премьер обвинил во всем Борисова, Трифонова и посла России. После пары бесплодных попыток создать новую коалицию в Болгарии объявили очередные внеочередные выборы.

Формальным победителем опять стала партия Борисова, но достаточного количества коалиционных партнеров собрать не может. На втором месте "Продолжаем перемены". Сила недавнего триумфатора Слави Трифонова избирательный порог вообще преодолеть не смогла, а

пророссийские социалисты получили исторический минимум – 9,3%.

Возможно, их электорат перетек к парламентским новичкам: национал-консервативному и действительно пророссийскому "Возрождению", неожиданно получившему более 10%, и "Болгарскому восходу" Стефана Янева. Янев был премьером того самого "служебного" правительства от выборов до выборов, где взошла звезда Петкова. Впоследствии Петков сделал Янева министром обороны, но уволил за то, что бывший начальник придерживался умеренной позиции по Украине и вооружать ее не хотел.

Социалисты, члены "Возрождения" и люди Янева остались верны себе и проголосовали против помощи ВСУ сверх той, что есть сейчас (болгары ремонтируют для Украины военную технику). Но "по балансу" нужное Вашингтону, Брюсселю и Киеву решение прошло довольно легко: власть продемонстрировала тренд обратный тому, который демонстрирует народ.

Согласно данным ESTAT, Украине сейчас симпатизируют только 23,1% болгар, тогда как в апреле было 32,4%. 57,7% согласны с утверждением, что "НАТО вызвало этот конфликт, не выполнив свои соглашения с Россией" (было 46,5%), а 41,2% согласны с тем, что "правительство Украины националистическое и фашистское (было 34,9%).

Более 39% верят, что "Украина разрабатывает оружие массового поражения" (было менее 32%), а 37,5% считают, что "Украина исконно русская земля" (было 29,7%).

Доля тех, кто проголосовал бы за вступление Болгарии в НАТО, если бы этот вопрос решался сейчас, уменьшилась до 29,8% с 41,2% в апреле. Против вступления в альянс высказались 31,1% респондентов, то есть количество скептиков в Болгарии превысило количество атлантистов (остальные затруднились с ответом или не пошли бы голосовать).

Политически это победа Запада, который добился нужного себе результата, вопреки преградам. Правительство Болгарии сейчас в очередной раз "служебное" с независимым "технократом" Гылыбом Доневым во главе. Не похоже, что он хотел вооружать ВСУ, но правительство обязал сделать это парламент по инициативе Борисова.

Он по-прежнему сохраняет надежду на то, что ГЕРБ вернется к власти, и готов на серьезный компромисс – не претендовать на какую-либо должность, став "серым кардиналом". Видимо, рассчитывает, что Брюссель оценит всю эту схему с оружием и велит ориентированных на Евросоюз политикам (тому же Петкову) согласиться на компромисс.

Жертвой этой схемы, скорее всего, станут российско-болгарские отношения как таковые. В данной ситуации нет смысла делать вид, будто произошедшее мало что значит. В основном арсенал Болгарии состоит из вооружений советского образца – то есть тех, которые хорошо знакомы украинской армии, а потому сильно ею востребованы.

Увы, народы даже великих держав зачастую лишены возможности выбирать свою внешнюю политику, а болгары типичный "малый народ", зажатый в тисках ЕС и НАТО.

Но этот народ, как было сказано в фильме "Пролетая над гнездом кукушки", "хотя бы попытался".

Дмитрий Бавырин