Астронавты NASA впервые более чем за полгода вышли с МКС в открытый космос

Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года.

За семь часов астронавтам предстоит смонтировать ферменную конструкцию для установки панелей солнечных батарей iROSA

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио совершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения монтажных работ. Трансляция ведется во вторник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход начался в 17:14 мск в момент переключения скафандров на автономное питание. За семь часов астронавтам предстоит смонтировать ферменную конструкцию для установки панелей солнечных батарей iROSA. Как отмечает ведомство, для Кассады и Рубио это первый выход в открытый космос.

Последний выход американского астронавта в открытый космос состоялся 23 марта, когда представитель NASA Раджа Чари вместе с германским коллегой из Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиасом Маурером проводили работы по подключению коммутации и обслуживанию теплоотводящей системы станции. После этого выхода в американском скафандре Маурера было обнаружено повышенное количество воды, и в управлении начали проверку по этому поводу. По итогам расследования специалисты пришли к выводу, что избыточная влага была обусловлена настройками охлаждения в скафандре германского астронавта, и в октябре дали добро на дальнейшее проведение работ в открытом космосе.

В NASA ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки износа: некоторые из них были установлены еще в 2000 году. Ведомство пока намерено развернуть шесть панелей iROSA, каждая массой почти 340 кг, что позволит повысить мощность энергосистемы станции со 160 до 215 кВт. Две из них уже были смонтированы в июне 2021 года. Третья и четвертая, как ожидается, будут доставлены на грузовом корабле Dragon компании SpaceX 23 ноября.

На орбите вахту сейчас несут, помимо Кассады и Рубио, россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, возглавляющий также корпункт ТАСС на МКС, и Анна Кикина, американка Николь Манн и японец Коити Ваката.