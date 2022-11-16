Войти
ТАСС

Астронавты NASA впервые более чем за полгода вышли с МКС в открытый космос

364
0
0
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС, ноябрь 2019 года.
Источник изображения: NASA

За семь часов астронавтам предстоит смонтировать ферменную конструкцию для установки панелей солнечных батарей iROSA

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио совершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения монтажных работ. Трансляция ведется во вторник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход начался в 17:14 мск в момент переключения скафандров на автономное питание. За семь часов астронавтам предстоит смонтировать ферменную конструкцию для установки панелей солнечных батарей iROSA. Как отмечает ведомство, для Кассады и Рубио это первый выход в открытый космос.

Последний выход американского астронавта в открытый космос состоялся 23 марта, когда представитель NASA Раджа Чари вместе с германским коллегой из Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиасом Маурером проводили работы по подключению коммутации и обслуживанию теплоотводящей системы станции. После этого выхода в американском скафандре Маурера было обнаружено повышенное количество воды, и в управлении начали проверку по этому поводу. По итогам расследования специалисты пришли к выводу, что избыточная влага была обусловлена настройками охлаждения в скафандре германского астронавта, и в октябре дали добро на дальнейшее проведение работ в открытом космосе.

В NASA ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки износа: некоторые из них были установлены еще в 2000 году. Ведомство пока намерено развернуть шесть панелей iROSA, каждая массой почти 340 кг, что позволит повысить мощность энергосистемы станции со 160 до 215 кВт. Две из них уже были смонтированы в июне 2021 года. Третья и четвертая, как ожидается, будут доставлены на грузовом корабле Dragon компании SpaceX 23 ноября.

На орбите вахту сейчас несут, помимо Кассады и Рубио, россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, возглавляющий также корпункт ТАСС на МКС, и Анна Кикина, американка Николь Манн и японец Коити Ваката. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
Похожие новости
31.10.2022
SpaceNews: Убытки Boeing по замене российского «Союз МС» выросли до 900 миллионов долларов
26.01.2022
Грузовой корабль Dragon приводнился в Атлантическом океане
20.12.2021
Возобновление полетов европейцев на "Союзах" зависит от позиции NASA - "Роскосмос"
19.11.2021
«Синдром Кесслера»: как сбитый спутник может лишить всех космоса
01.11.2021
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 к МКС перенесен на 3 ноября из-за непогоды
24.09.2020
ОАЭ выбрали НАСА вместо «Роскосмоса»
04.03.2019
Роскосмос не поздравил: Маск запустил конкурента "Союза"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 17:10
  • 37992
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.11 16:55
  • 1
В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии
  • 16.11 16:53
  • 1
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 16.11 16:38
  • 0
Грядет очередная революция. Зеленский будет повешен на Крещатике украинскими националистами
  • 16.11 16:26
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
  • 16.11 16:11
  • 1
Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада
  • 16.11 16:04
  • 5
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 16.11 15:46
  • 6
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 16.11 05:28
  • 80
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 16.11 01:00
  • 1
Какие иностранцы пойдут служить в российскую армию
  • 15.11 21:27
  • 1
На корвете "Проворный" установили новую стелс-надстройку вместо выгоревшей
  • 15.11 21:13
  • 3
Экипировка "Легионер" получит шлем дополненной реальности
  • 15.11 21:06
  • 1
Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине
  • 15.11 16:16
  • 0
Польский проект «от можа до можа» не предусматривает украинский суверенитет
  • 15.11 15:38
  • 2
Бойцы войск радиоэлектронной борьбы ВС России рассказали о работе в зоне СВО