Запад решил отправлять оружие на Украину не просто так. Вот чего он хочет

NYT: Запад использует Украину как учебный полигон для испытания новейшего оружия

Запад использует Украину как учебный полигон для испытания новейшего оружия, пишет NYT. Как отмечает автор статьи, результаты этих испытаний определят характер ведения боевых действий на много поколений вперед.

Лара Джейкс (Lara Jakes)

Три месяца назад, пока украинские войска старались оттеснить российские силы на юге, генеральный штаб вооруженных сил в Киеве без лишнего шума переправлял в зону боевых действий новое ценное оружие.

Эти была не ракетная пусковая установка, не пушка или какой-либо другой вид вооружений от западных союзников. Это была система мониторинга под названием "Дельта" ("Delta") – онлайн-сеть, которую военнослужащие, гражданские чиновники и даже мирное население могут использовать, чтобы получать и обмениваться важными сведениями о российских силах.

До начала конфликта эта программа, разработанная в сотрудничестве со странами НАТО, не успела пройти полноценные испытания в условиях боевых действий.

Однако, продвигаясь по Херсонской области в рамках масштабного контрнаступления, украинские силы использовали "Дельту", а также мощное оружие, предоставленное Западом, чтобы вытеснять русских из городов и сел, в которых те стояли несколько месяцев.

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"Дельта" – одно их свидетельств того, что Украина превратилась в испытательный полигон для новейшего оружия и информационных систем, а также новых способов их применения, результаты которых, по прогнозам западных политических деятелей и военных командиров, могут определить характер войн для много поколений вперед.

Стоит отметить, что украинский конфликт по большей части представляет собой изнурительную войну на истощение, для которой характерны непрекращающиеся артиллерийские удары и другие тактики эпохи Второй мировой войны. Обе стороны используют главным образом оружие советской эпохи, и, по некоторым данным, у Киева уже заканчиваются боеприпасы для него.

Но, хотя этот конфликт характеризуется массой традиционных элементов, эксперты пристально следят за тем, как новые достижения в области технологий и подготовки военнослужащих на Украине начинают менять характер боевых действий. Среди новшеств, помимо "Дельты", катера с дистанционным управлением, противодронное оружие под названием SkyWiper, а также обновленная версия немецкой системы противовоздушной обороны, которую в Германии еще не использовали.

"Украина – лучший полигон, так как у нас есть возможность проверить все гипотезы в условиях боя и внести революционные изменения в технологии и характер современной войны", – сказал Михаил Федоров, вице-премьер Украины и министр цифровой трансформации.

В октябре Федоров выступил на конференции НАТО в Норфолке, штат Вирджиния, где впервые публично рассказал о "Дельте".

Он также сделал акцент на растущем значении самолетов и катеров с дистанционным управлением, которые, по словам официальных лиц и военных экспертов, сейчас стали весьма популярным оружием, которое не применялось в таких количествах ни в одном из прежних военных конфликтов.

"За последние две недели мы еще раз убедились, что в будущем в войнах будут задействовано максимальное количество дронов и минимальное число людей", – сказал Федоров.

С лета прошлого года Украина и ее союзники проводят в Черном море испытания дистанционно управляемых катеров, начиненных взрывчаткой. Кульминацией стала дерзкая атака против российского флота у берегов Севастополя, произошедшая в октябре.

Военные чиновники по большей части отказываются комментировать ту атаку и сообщать подробности о катерах, но Соединенные Штаты и Германия в этом году отправили Украине аналогичные корабли.Шаурав Гайрола (Shaurav Gairola), аналитик оборонной разведывательной фирмы Janes, специализирующийся на военно-морских вооружениях, сказал, что удар в Черном море свидетельствует о высоком уровне планирования, учитывая очевидную эффективность применения небольших и относительно недорогих катеров против более мощных военных кораблей России.

Эта атака "расширяет горизонты текущего конфликта", считает Гайрола. По его словам, "он закладывает основы для сдвига парадигмы в доктринах морской войны и символизирует проявления футуристической тактики ведения боевых действий".

По словам военных экспертов, использование катеров на дистанционном управлении потенциально имеет особенное значение. Оно покажет, как может эволюционировать тактика ведения боя в море, поскольку Соединенные Штаты и их союзники готовятся к возможным нападениям Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также его агрессии в отношении Тайваня.

Из-за того, что Россия стала гораздо активнее применять дроны, союзники отправляют Киеву новые технологии для борьбы с ними.

В прошлом году вооруженные силы Украины начали применять недавно разработанные антидроновые ружья под названием SkyWiper. Это оружие, позволяющее сбивать в курса или выводить из строя беспилотники путем подавления сигналов управления, было разработано в Литве и находилось на рынке всего два года, прежде чем было принято решение отправить его Киеву по натовской программе оказания поддержки в области безопасности.

Спустя почти девять месяцев после начала конфликта SkyWiper является единственным видом антидронового оружия, которым пользуется украинская сторона. Однако и украинские военные и силы противника, стремящиеся захватить его, уже назвали SkyWiper чрезвычайно ценным боевым активом.

Неизвестно, сколько именно таких ружей было отправлено Киеву, хотя Литва, по некоторым данным, выделила несколько десятков единиц в октябре 2021 года. В интервью для New York Times Министерство обороны Литвы сообщило, что страна отправила 50 винтовок в августе после того, как украинские чиновники назвали их "одним из ключевых приоритетов".

Даля Грибаускайте, которая была президентом Литвы в тот момент, когда разрабатывались SkyWiper, сказала, что, пока она была у руля с 2009 по 2019 год, оборонная промышленность страны совершила сознательный переход к производству высокотехнологичного оборудования. Это было сделано с целью обновить и совершенствовать арсенал, который на тот момент "в основном состоял из автоматов Калашникова" и другого оружия советских времен.

"На Украине мы учимся, как нужно воевать и как использовать наше натовское оборудование, –сказала Грибаускайте в интервью на прошлой неделе. – И да, Украина – это учебный полигон".

"Мне стыдно, потому что украинцы платят за наше обучение своими жизнями", – добавила она после паузы.

Западное летальное оружие, которое отправляется на Украину в рамках военной помощи, – это по большей части обновленные версии более старых моделей. Таковы, к примеру, инфракрасные самонаводящиеся ракеты средней дальности и пусковые установки немецкого производства IRIS-T, которые защищают от российских ракетных атак.

Они обладают бóльшим радиусом действия, чем системы ПВО предыдущего поколения, дебютировавшие в 2015 году. Вооруженные силы Германии ещё не применяли это обновленное оружие. Однако его отправили на Украину в октябре. Дополнительные ракеты были доставлены на прошлой неделе.

Рафаэль Лосс (Rafael Loss), эксперт по вооружениям в Европейском совете по международным отношениям, сказал, что сами по себе модернизированные средства ПВО не изменят баланс сил. Но, по его словам, их применение на Украине показало, что правительство в Киеве вышло за рамки военной стратегии советских времен и приблизилось к уровню Североатлантического альянса.

Высокопоставленные представители НАТО и Украины заявили, что программа "Дельта" служит тому ярким примером.

Она сочетает в себе функции системы раннего оповещения и базы данных, состоящей из карт и снимков вражеских позиций с обновлениями в режиме реального времени – вплоть до информации о том, сколько солдат участвуют в броске и какое оружие у них в руках.

Эти сведения объединяются с данными разведки – в том числе получаемыми со спутников, беспилотников и из правительственных источников, – чтобы украинские военные могли решить, где и как нужно атаковать.

Киев и западные столицы решили, что им нужна такая система после начала сепаратистской войны на востоке Украины в 2014 году. Система была разработана Министерством обороны Украины при содействии НАТО и впервые испытана в 2017 году, отчасти для того, чтобы войска страны смогли отказаться от российских стандартов накопления информации и перейти на технологии обмена данными в режиме реального времени.

С тех пор использование этой системы регулярно входило в программы совместных учений Украины и Североатлантического альянса.

Обмен информацией уже долгое время является одной из основных характеристик сил Соединенных Штатов и других членов НАТО. По словам представителей альянса, в системе "Дельта" их удивляет то, что широкая доступность этой сети внутри украинских войск помогала им принимать решения на поле боя даже быстрее некоторых более современных вооруженный сил. <…>

Первое испытание "Дельты" в условиях боя произошло спустя несколько недель после начала боевых действий в феврале, когда российский конвой, растянувшийся на 40 миль, двигался в сторону Киева. Украинские беспилотники отслеживали его продвижение с воздуха, пока военные искали наиболее удобные места для перехвата. Между тем простые жители отправляли правительству оперативные сообщения с подробностями, которые можно было разглядеть только вблизи.

Все те сведения были собраны, проанализированы и распространены посредством "Дельты", чтобы помочь украинским войскам оттеснить русских.

"Это стало первым эпизодом, когда потенциал “Дельты” был реализован максимально", – сообщило Министерство обороны Украины. В его заявлении также говорилось, что с того момента "Дельта" помогала ежедневно обнаруживать по 1500 подтвержденных российских целей по всей стране.

Испытания новых технологий на Украине помогают высокопоставленным чиновникам и специалистам по оборонному планированию в Соединенных Штатах и странах-союзниках решать, как инвестировать средства в течение следующих двух десятилетий.

Даже рутинные задачи на Украине – к примеру, как можно доставить топливо для машин, перевозящих ракеты, к самой границе с вражескими территориями, – служили поводом для начала дискуссий в американских командованиях о необходимости разработать такую технику, которая не будет зависеть от линий снабжения.

По мере того, как противостояние с Россией продолжается, эксперты разрабатывают более долгосрочную стратегию, которая позволит обеспечивать устойчивую связь и координацию действий союзников – то есть то, чего, по словам чиновников, часто не хватало во время войн в Ираке и Афганистане.

Такие реформы военной стратегии обсуждались еще до начала боевых действий на Украине. Об этом рассказал французский генерал Филипп Лавинь (Philippe Lavigne), который возглавляет Командование НАТО по трансформации, но "наши наблюдения за украинским конфликтом показывают, что эти предпосылки все еще актуальны".

По его словам, Украина показала, что в дальнейшем военные конфликты, скорее всего, будут представлять собой интенсивное противостояние не только на земле или в воздухе, но и, что еще важнее, в киберпространстве.

"Именно таким станет боевое пространство в будущем", – добавил генерал Лавинь.