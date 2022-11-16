Project Convergence 2022: британские рейнджеры в пустыне Мохаве.

Командование будущего армии США (Army Futures Command, AFC) в период с 19 сентября по 18 октября 2022 года завершило очередной этап комплексной программы «Проект Конвергенция» (Project Convergence).

«Проект Конвергенция» – это продолжающаяся уже несколько лет обучающая кампания, направленная на развитие сотрудничества и взаимодействия союзных сил на полях сражений будущего. В ходе проводимых мероприятий отрабатываются возможности интеграции искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и автономных систем для улучшения осведомленности об оперативной обстановке, подключения датчиков к стрелкам и сокращения сроков принятия решений. Цель – достижение превосходства и реализации концепции многосферных боевых действий, командования и управления.

Этап учения Project Convergence 2022 прошел в Калифорнии, в пустыне Мохаве с участием воинских подразделений и представителей ведущих промышленных компаний США, Великобритании и Австралии. Со стороны Великобритании в многонациональных маневрах впервые принял участие контингент численностью 450 чел., включая солдат недавно сформированного полка британских рейнджеров. Полк действовал совместно с 75-м полком рейнджеров, 7-й группой сил специальных операций и 160-м авиационным полком ССО ВС США.

Как сообщается, личный состав британского контингента изучал варианты развертывания и использования новой бригады специальных операций ВС Великобритании. В частности, военнослужащие 4-го батальона полка рейнджеров совместно с силами 14-го полка, специализирующегося на радиоэлектронной борьбе, изучили и оценили возможность применения средств РЭБ для выявления и подавления сил противника в глубине боевого пространства. Для этого в отдельные группы рейнджеров из пяти человек включалось по два специалиста РЭБ.

Британские рейнджеры в пустыне Мохаве

Помимо того, во время учений британцами использовалась система ситуационной осведомленности (Dismounted Situational Awareness, DSA), позволяющая сообщать командирам положение личного состава и облегчающая ориентирование войск на поле боя. Каждый солдат имеет в своем снаряжении похожий на смартфон терминал, через который он подключается к общей сети. К примеру, 4-м батальоном рейнджеров система DSA использовалась для управления огнем и поражения целей с привлечением истребительной авиации или реактивной системы залпового огня M270. При этом, британские конечные устройства подключались к сети армии США, обеспечивая доступ к данным и, в конечном итоге, реализуя возможность проведения многодоменных действий.

В рамках Project Convergence 2022 британским контингентом также был реализован ряд других тактических приемов:

английская РЛС воздушного наблюдения (Giraffe) подключалась к американской сети для контроля целей и обмена данными на поле боя;

«Зодиак», британская система принятия решений с поддержкой ИИ интегрировалась с американскими сенсорами, передавая информацию в многонациональную разведывательную сеть;

не требуя присутствия человека в управленческом контуре, истребитель F35 ВВС США вызывал огонь британской РСЗО GMLRS, сократив тем самым время нанесения удара с минут до секунд;

ВВС США вызывал огонь британской РСЗО GMLRS, сократив тем самым время нанесения удара с минут до секунд; подразделение Великобритании с использованием 3D-печати изготавливало запчасти для боевой техники американского производства, помогая частям армии США пополнять запасы в пределах досягаемости и обмениваться техническими параметрами деталей транспортных средств и оружия;

британские очки дополненной реальности HoloLens использовались для ремонта оборудования, поддерживаемого техническим экспертом на большом удалении от зоны боевых действий.

По заключению экспертов, в ходе Project Convergence 2022 трехстороннее сотрудничество вновь акцентировало внимание на преобразовании информации в данные, используемые в системах вооружений западных союзников и их партнеров.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de